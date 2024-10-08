رياضة | كرة قدم عربية

الفيفا يعاقب لاعب المنتخب السعودي بالإيقاف لثلاث مباريات

8 - أكتوبر - 2024

كنو بالقميص الأخضر

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الرياض: أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يوم الإثنين، قرارا بإيقاف محمد كنو، لاعب المنتخب السعودي لثلاث مباريات وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف فرنك سويسري.

وجاءت تلك العقوبة بسبب ما وصفته اللجنة بالسلوك العنيف والحصول على بطاقة حمراء في لقاء المنتخب السعودي مع الصين ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثالث بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

 وتعرض كنو للطرد في الدقيقة 19 من المباراة بعد العودة لتقنية حكم الفيديو (فار)، بعد ضربه للاعب المنافس بدون كرة.

وتأكد غياب اللاعب عن مباريات المنتخب السعودي في التصفيات أمام اليابان الخميس المقبل، والبحرين الثلاثاء القادم، وأستراليا في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

(د ب أ)

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