“الفيفا” يعلن مشاركة ميسي في كأس العالم الأندية

إسطنبول: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الأحد، مشاركة فريق إنتر ميامي الأمريكي بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي في بطولة العالم للأندية بنسختها الجديدة والتي تستضيفها الولايات المتحدة صيف 2025.

وقال “فيفا” عبر موقعه الرسمي بالإنترنت: “أصبح نادي إنتر ميامي هو النادي ما قبل الأخير الذي يحجز مقعدا ضمن منافسات كأس العالم للأندية في النسخة الجديدة بعد إحراز لقب درع المشجعين 2024، وممثلا للبلد المضيف”.

وتابع: “سيخوض نادي إنتر ميامي المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية في بلدته ميامي بصفته فريق البلد المضيف”.

وتستضيف الولايات المتحدة، منافسات كأس العالم للأندية بشكلها الجديد، في الفترة من 15 يونيو/ حزيران إلى 13 يوليو/ تموز من العام المقبل، بمشاركة 32 فريقا.

من جهة أخرى، سجل ميسي 3 أهداف (هاتريك) ليقود إنتر ميامي للفوز بسداسية مقابل هدفين أمام ضيفه نيو إنغلاند ريفولوشن ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

وشارك النجم الأرجنتيني كبديل في الدقيقة 57 بينما كانت النتيجة تشير للتعادل بين الفريقين بهدفين لكل منهما.

ونجح نيو إنغلاند في التقدم مبكرا عن طريق لوكا لانغوني وديلان بوريرو في الدقيقتين 2 و34. ولكن لويس سواريز أدرك التعادل بثنائية في الدقيقتين 40 و43.

وتقدم إنتر ميامي عن طريق بنغامين كريماتشي في الدقيقة 58، قبل أن يضع ميسي بصمته ويسجل ثلاثية في 11 دقيقة فقط بإحرازه الأهداف الرابع والخامس والسادس في الدقائق 78 و81 و89.

ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 74 نقطة في صدارة ترتيب القسم الشرقي بالدوري الأمريكي بينما توقف رصيد نيو إنغلاند ريفولفوشن عند 31 نقطة في المركز 26.

ويأتي تسجيل النجم الأرجنتيني لثلاثة أهداف بعد أيام قليلة من تألقه مع منتخب بلاده أمام بوليفيا في تصفيات كأس العالم 2026 وإحرازه ثلاثية أيضا فضلا عن صناعة هدفين في الفوز بسداسية نظيفة.

(الأناضول)