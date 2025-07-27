الفيفا يفتتح في المغرب مقره الإقليمي بإفريقيا

الرباط: افتتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مساء السبت في العاصمة المغربية الرباط مقره الإقليمي في إفريقيا.

وقال الاتحاد المغربي للعبة في بيان: “تم في الرباط تدشين المقر الإقليمي للاتحاد الدولي لكرة القدم في إفريقيا”.

وأضاف أن التدشين جرى بحضور كل من رئيس “فيفا” جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي، ورئيس الجامعة (الاتحاد) الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع.

وقال إنفانتينو في كلمة بالمناسبة، إن المكتب الإقليمي بالمغرب سيكون نقطة وصل مهمة لخدمة 54 اتحادا كرويا إفريقيا.

وتابع: “على أمل أن يكون المغرب قطبا مهما لكرة القدم العالمية، خصوصا في ظل الاستحقاقات الكبرى المقبلة”.

وأوضح أن في مقدمة هذه الاستحقاقات استضافة المملكة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة بين 17 أكتوبر/ تشرين الأول و8 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبلين، وكأس العالم للرجال 2030 بالاشتراك مع البرتغال وإسبانيا.

كما يستعد المغرب لاستضافة نهائيات كأس أمم إفريقيا في وقت لاحق من العام الجاري.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقّعت الرباط و”فيفا” اتفاقية لاحتضان المغرب المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي في إفريقيا.

(الأناضول)