الفيفا يكشف المرشحين والمرشحات لجوائز “ذا بيست” لعام 2024

زيورخ: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، قائمة المرشحين والمرشحات لجوائز الأفضل “ذا بيست”، التي ستكرم أبرز النجوم والنجمات والمدربين والمدربات وغيرهم من الفاعلين في عالم الساحرة المستديرة خلال عام مثير آخر من المنافسات في فئتي السيدات والرجال على صعيد الأندية والمنتخبات الوطنية على حد سواء.

وذكر الموقع الرسمي للفيفا أن باب التصويت أصبح مفتوحا، حيث يشمل مجموعة من الفئات، علما بأنه سيكون للجمهور دور رئيسي في اختيار الفائزين والفائزات.

وسيتم توزيع التصويت بالتساوي بين الجمهور وقادة المنتخبات والمدربين الحاليين لمنتخبات السيدات والرجال وممثلي وسائل الإعلام بالنسبة لاختيار أفضل لاعب وأفضل لاعبة وأفضل حارس وأفضل حارسة وأفضل مدرب/ مدربة في فئة الرجال، وأفضل مدرب/ مدربة في فئة السيدات.

وفيما يتعلق بجائزة فيفا للمشجعين، فسيعود اختيار الفائز بها إلى الجمهور بشكل كامل، بينما ستتولى لجنة الفيفا لخبراء كرة القدم اختيار الفائز بجائزة للعب النظيف.

أما الجائزة الجديدة (جائزة مارتا)، المقدمة من الفيفا، وجائزة بوشكاش لأجمل هدف في العالم خلال العام الحالي، فسيتم توزيع التصويت فيهما بالتساوي بين الجمهور ولجنة من أساطير الفيفا.

وكشف موقع الفيفا أيضا أن عملية التصويت لجوائز هذا العام شهدت تغييرا كبيرا يتمثل في إشراك الجمهور في اختيار تشكيلة فيفا لأفضل 11 لاعبا في العالم وتشكيلة الفيفا لأفضل 11 لاعبة في العالم من قائمة تضم 77 مرشحا ومرشحة، بواقع 22 من الدفاع و22 من خط الوسط و22 من الهجوم مقابل 11 من حراسة المرمى، علما بأن الأصوات سيتم توزيعها بالتساوي بين الجمهور ولجنة مكونة من الخبراء.

كما أعيد تعريف جائزة بوشكاش لتكرم صاحب أفضل هدف في كرة قدم للرجال، بغض النظر عن جنسيته أو البطولة التي سجل فيها، ولتكريم صاحبة أفضل هدف في كرة قدم السيدات في أي مسابقة من المسابقات عبر العالم، وتم استحداث جائزة جديدة تحت اسم جائزة مارتا من الفيفا، نسبة إلى الأسطورة البرازيلية.

يذكر أن التصويت سيكون مفتوحا على موقع الفيفا حتى يوم 10 ديسمبر/ كانون الأول القادم.

وجاءت قائمة المرشحين لجائزة “ذا بيست” لأفضل لاعب في العالم لعام 2024 على النحو التالي:

المرشحون لجائزة “ذا بيست” لأفضل لاعب

إيرلينغ هالاند (النرويج)، مانشستر سيتي الإنكليزي.

فيديريكو فالفيردي (أوروغواي)، ريال مدريد الإسباني

فلوريان فيرتز (ألمانيا)، باير ليفركوزن الألماني

جود بيلينغهام (إنكلترا)، ريال مدريد الإسباني

كيليان مبابي (فرنسا)، باريس سان جيرمان الفرنسي/ ريال مدريد الإسباني.

لامين يامال (إسبانيا)، برشلونة الإسباني.

ليونيل ميسي (الأرجنتين)، إنتر ميامي الأمريكي.

رودري (إسبانيا)، مانشستر سيتي الإنكليزي.

توني كروس (ألمانيا)، ريال مدريد الإسباني (معتزل حاليا)

فينيسيوس جونيور (البرازيل)، ريال مدريد الإسباني.

المرشحات لجائزة “ذا بيست” لأفضل لاعبة:

أيتانا بونماتي (إسبانيا)، برشلونة الإسباني.

باربرا باندا (زامبيا)، شنغهاي شينجلي الصيني/أورلاندو برايد الأمريكي.

كارولين غراهام هانسن (النرويج)، برشلونة الإسبانيز

كيرا والش (إنكلترا)، برشلونة الإسباني.

خديجة شاو (جامايكا)، مانشستر سيتي الإنكليزي.

لورين هيمب (إنكلترا)، مانشستر سيتي الإنكليزي.

ليندسي هوران (الولايات المتحدة)، أولمبيك ليون الفرنسي

لوسي برونز (إنجلترا)، برشلونة الإسباني/تشيلسي الإنكليزي.

مالوري سوانسون (الولايات المتحدة)، شيكاغو ريد ستارز الأمريكي.

ماريونا كالدينتي (إسبانيا)، برشلونة الإسباني/ أرسنال الإنكليزي.

ناومي جيرما (الولايات المتحدة)، سان دييغو ويف الأمريكي.

أونا باتلي (إسبانيا)، برشلونة الإسباني.

سلمى بارالويلو (إسبانيا)، برشلونة الإسباني.

صوفيا سميث (الولايات المتحدة)، بورتلاند ثورنز الأمريكي.

تابيثا تشاوينجا (ملاوي)، باريس سان جيرمان/ أولمبيك ليون الفرنسيين.

ترينيتي رودمان (الولايات المتحدة)، واشنطن سبيريت الأمريكي.

المرشحون لجائزة ذا بيست لأفضل مدرب/ مدربة (فئة الرجال)

كارلو أنشيلوتي (إيطاليا)، ريال مدريد الإسباني.

ليونيل سكالوني (الأرجنتين)، منتخب الأرجنتين

لويس دي لا فوينتي (إسبانيا)، منتخب إسبانيا

بيب غوارديولا (إسبانيا)، مانشستر سيتي الإنكليزي.

تشابي ألونسو (إسبانيا)، باير ليفركوزن الألماني.

المرشحون والمرشحات لجائزة ذا بيست لأفضل مدرب/ مدربة (فئة السيدات)

آرتور إلياس (البرازيل)، منتخب البرازيل

إيلينا ساديكو (السويد)، سلتيك غلاسكو الاسكتلندي.

إيما هايس (إنكلترا)، تشيلسي الإنكليزي/ منتخب الولايات المتحدة.

فوتوشي إيكيدا (اليابان)، منتخب اليابان.

جغريث تايلور (إنجلترا)، مانشستر سيتي الإنكليزي.

جوناثان خيرالديز (إسبانيا)، برشلونة الإسباني/ واشنطن سبيريت الأمريكي.

ساندرين سوبيراند (فرنسا)، باريس إف سي الفرنسي

سونيا بومباستور (فرنسا)، أولمبيك ليون الفرنسي/ تشيلسي الإنكليزي.

المرشحون لجائزة ذا بيست لأفضل حارس:

أندري لونين (أوكرانيا)، ريال مدريد الإسباني

دافيد رايا (إسبانيا)، أرسنال الإنكليزي.

إيدرسون (البرازيل)، مانشستر سيتي الإنكليزي.

إيميليانو مارتينيز (الأرجنتين)، أستون فيلا الإنكليزي.

جيانلويجي دوناروما (إيطاليا)، باريس سان جيرمان الفرنسي.

مايك مينيان (فرنسا)، ميلان الإيطالي.

أوناي سيمون (إسبانيا)، أتلتيك بيلباو الإسباني.

المرشحات لجائزة ذا بيست لأفضل حارسة

أليسا ناهر (الولايات المتحدة)، شيكاغو ريد ستارز الأمريكي.

آن – كاترين بيرجر (ألمانيا)، تشيلسي الإنكليزي/ نيوجيرسي/ نيويورك غوثام الأمريكيين.

أياكا ياماشيتا (اليابان)، إناك كوبي ليونيسا الياباني/ مانشستر سيتي الإنكليزي.

كاتا كول (إسبانيا)، برشلونة الإسباني.

ماري إيربس (إنكلترا)، مانشستر يونايتد الإنكليزي.

(د ب أ)