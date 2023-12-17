الفيفا يهدد الجزائري يوسف بلايلي بعقوبة قاسية لهذا السبب

الجزائر: أمهل الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا)، يوسف بلايلي، نجم نادي مولودية الجزائر، حتى 28 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، لسداد ديون مستحقة عليه بقيمة 450 ألف دولار لصالح نادي أهلي جدة السعودي.

وكشفت صحيفة “الخبر” الجزائرية اليوم الأحد، أن قرار الفيفا يأتي بعد استنفاد بلايلي، لإجراءات التقاضي مع أهلي جدة، ناديه السابق، الذي اشتكاه للفيفا وطالب بتعويضات مالية نظير فسخ عقده مع الفريق نهاية أيلول/ سبتمبر 2020 من جانب واحد.

وأوضح ذات المصدر أن الفيفا قد يسلط عقوبة الإيقاف على بلايلي، وقد تصل إلى حرمانه من اللعب لسنتين، في حال تأخر في سداد الديون المستحقة عليه للنادي السعودي.

وتألق بلايلي (31 عاما) بشكل لافت هذا الموسم، حيث سجل 10 أهداف، وقدم 8 تمريرات حاسمة.

(د ب أ)