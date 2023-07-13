رياضة | كرة قدم عالمية

الفيفا يوزع مكافآت المشاركة في كأس العالم على الأندية.. ومانشستر سيتي المستفيد الأكبر

منذ 43 دقيقة

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زيوريخ: تصدر مانشستر سيتي بطل الدوري الإنكليزي الممتاز، قائمة مدفوعات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للأندية التي تم اختيار لاعبيها للمشاركة في مونديال قطر 2022.

ووزع فيفا إجمالي 209 ملايين دولار على الأندية حول العالم، وتصدر مانشستر سيتي القائمة للنسخة الثانية على التوالي بكأس العالم، إذ حصل على أربعة ملايين و600 ألف دولار، وهو ما يفوق ما حصلت عليه قارة أفريقيا بأكملها، والتي شاركت بخمسة منتخبات في المونديال.

وحصل 18 ناديا أفريقيا على أربعة ملايين و570 آلف دولار، بعد مشاركة لاعبيها في المونديال.

وأوضح فيفا أن 440 ناديا من 51 دولة استفادت من مشاركة لاعبيها في كأس العالم.

وحصلت الأندية التابعة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على 159 مليون دولار بنسبة 76% من إجمالي مدفوعات الفيفا للأندية التي تم اختيار لاعبيها للمشاركة في المونديال، ونالت الأندية الإنكليزية 37 مليون و700 ألف دولار من هذا المبلغ.

(د ب أ)

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