«الفيلق الإفريقي»: جهود مستمرة من موسكو لبناء مجموعة تخلف «فاغنر» في خمس دول إفريقية ومركزها ليبيا

طرابلس – «القدس العربي»: يتصدر الحديث عن طموح موسكو التوسعية في دول إفريقيا وعلى رأسها ليبيا وسائل الإعلام الغربية والعربية وسط تكتم شديد من طرف الكرملين وامتناع عن التعليق على التقارير الصادرة من الإعلام الدولي والتي تتحدث عن تفاصيل إنشاء فيلق عسكري في المنطقة من طرفها.

وتعتزم روسيا تشكيل قوات عسكرية خاصة تعرف باسم «الفيلق الإفريقي» بديلاً لمرتزقة فاغنر، ولكن بشكل ومهام مختلفة وربما أكثر تأثيراً على ليبيا وبقية الدول الإفريقية.

صحيفة بلومبيرغ الأمريكية، قالت في تقرير جديد لها إن روسيا تعمل على تشكيل مجموعة قتالية جديدة قوامها 20 ألف جندي تتلقى تعليماتها مباشرة من وزارة الدفاع في موسكو للقيام بعمليات في 5 دول إفريقية.

وتابعت الصحيفة أنه بحلول منتصف 2024 سيعمل «الفيلق الإفريقي» في بوركينا فاسو وليبيا ومالي وجمهورية إفريقيا الوسطى والنيجر، وسيتولى عمل شركة فاغنر العسكرية.

وحسب الصحيفة، فإن الفيلق الروسي سيتخذ من جمهورية إفريقيا الوسطى مقراً إقليمياً جديداً له، كاشفة عن تخطيط موسكو لتجنيد مقاتلين سابقين في فاغنر ومجندين جدد لضمهم إلى الفيلق.

وقالت الصحيفة إن معظم مقاتلي فاغنر تم دمجهم في قوات قتالية مختلفة تحت قيادة وزارة الدفاع الروسية، بعد أن شوهدوا في حالة انسحاب من أوكرانيا.

واعتبرت الصحيفة أن تكثيف الوجود الروسي في إفريقيا يشير أيضاً إلى تغير جيوسياسي كبير في القارة، متبعة نهج فرنسا في هيمنتها على المنطقة لفترة طويلة.

وحسب التسريبات الصادرة من وسائل الإعلام فسيتوزع الفيلق بين 5 دول إفريقية هي ليبيا وبوركينا فاسو ومالي وجمهورية إفريقيا الوسطى والنيجر.

وتحتضن ليبيا المقر المركزي وذلك لعدة عوامل منها نشاط عناصر فاغنر سابقاً في مدينة سرت التي تبعد 450 كيلومتراً شرق العاصمة الليبية طرابلس، إذ كانوا يتمركزون في قاعدة «القرضابية» الجوية وميناء سرت البحري، إضافة إلى قاعدة «الجفرة» الجوية (جنوب)، وقاعدة «براك الشاطئ» الجوية التي تبعد 700 كيلومتر جنوب طرابلس.

ووفقاً لبعض المراقبين والمحللين، فإن الطموح هو إيصال الفيلق إلى 40 إلى 45 ألف مقاتل وقد بدأت عمليات الانتداب والتجنيد في كانون الأول/ ديسمبر 2023 في عدد من الدول الإفريقية وفي روسيا، ونُشرت إعلانات التجنيد منذ الأيام العشرة الأولى من الشهر نفسه في القنوات العسكرية على تطبيق تلغرام.

وفي عام 2023 استطاعت روسيا الدخول سياسياً بشكل قوي إلى عدد من الدول الإفريقية التي كانت تحت الهيمنة الفرنسية تاريخياً واقتصادياً وحتى عسكرياً.

وقبل أسبوعين، أوضح السفير الروسي لدى الجزائر، فاليريان شوفايف، أن المجموعة الأمنية الروسية التي كان يتزعمها يفغيني بريغوجين لم تعد موجودة. وأفاد شوفايف، في مقابلة مع عدد من الصحافيين بمقر السفارة الروسية في الجزائر، بأن فاغنر لم تعد موجودة، ما عدا بعض الأشخاص الذين يستمرون في العمل وفق العقود الموقعة، وعملهم محدّد وواضح، لافتاً إلى أن موسكو والجزائر تنسّقان وتتبادلان المشاورات ووجهات النظر بشأن الأوضاع في منطقة الساحل، ودعا إلى تكثيفها.

ويفيد تصريح السفير الروسي بشكل غير مباشر بنهاية فاغنر وتحويلها إلى الإطار الأمني الجديد، حيث كشفت جريدة فيدوموستي الروسية عن مصدر في شركة الأمن الخاصة مجموعة آر سي بي، التي تدرب قوات الأمن، أن الفيلق الإفريقي سينشط في ليبيا وبوركينا فاسو ومالي وجمهورية إفريقيا الوسطى والنيجر، مضيفاً أن الهيكل الجديد سيكون تابعاً بشكل مباشر للإدارة العسكرية، ويشرف عليه الجنرال يونس بك يفكوروف، نائب وزير الدفاع الروسي.

ولن يفك الفيلق الإفريقي ارتباطه كلياً بمجموعة فاغنر، بل سيعتمد وفق فيدوموستي على وحدات من الشركة العسكرية السابقة، والمقاتلين الأفراد الذين غادروها. والشهر الماضي، كشف تقييم استخباراتي بريطاني أنه جرى إصدار وثائق إثبات هوية رسمية روسية لعدد من المحاربين القدامى في فاغنر، وهي المرة الأولى التي يعترف فيها رسمياً بعناصر المجموعة كمحاربين قدامى، الأمر الذي جعل عدداً من الخبراء العسكريين يرجحون إعادة الإدارة الروسية تأهيل بعض عناصرها.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، نشرت وكالة بلومبرغ تفاصيل اتفاق دفاعي تتم صياغته بين روسيا والقائد العسكري الليبي، خليفة حفتر، يسمح بزيادة التواجد العسكري الروسي في ليبيا.

وقالت الوكالة نقلاً عن مصادر مطلعة إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وحفتر، القائد العسكري في شرقي ليبيا، يعملان على بلورة اتفاق دفاعي بعد زيارة حفتر لموسكو، في سبتمبر الماضي، ولقاء بوتين.

وذكر الأشخاص المطلعون، الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، أن الخطة الجديدة قد تفضي إلى إنشاء قاعدة بحرية، مما يمنح موسكو موطئ قدم كبيراً على عتبة أوروبا الجنوبية.

وفي نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي أيضاً قالت الخارجية الأمريكية إنه لا ينبغي لحفتر أن يعتمد على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إنشاء فيلق عسكري روسي في إفريقيا. وأضافت الخارجية على لسان متحدثها نيد برايس أن مرتزقة شركة فاغنر شبه العسكرية الروسية يمثلون عنصراً ضاراً في ليبيا، فهم ينهبون البلدان التي يوجدون فيها، ويعرضون الأمن العام للخطر ويتسببون في عدم احترام حقوق الإنسان.

وأوضح المتحدث أن سلطات موسكو تعمل مع ليبيا على إنشاء فيلق عسكري روسي في إفريقيا، وذلك بعد زيارة نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك إيفكوروف إلى ليبيا بدعوة من خليفة حفتر.

وذكرت وكالة نوفا الإيطالية أن السلطات الروسية تتعاون مع جهات في ليبيا لإنشاء فيلق عسكري روسي في إفريقيا. وبحسب الوكالة، فإن «هذا التعاون يأتي في أعقاب زيارة نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك إيفكوروف، إلى ليبيا بدعوة من مجرم الحرب خليفة حفتر».