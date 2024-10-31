الفيلم الإيراني «بذور التين المقدسة»‎

ع

وأنت تشاهد فيلم “بذرة التين المقدسة”، لن تغيب عنك مفارقة مؤلمة، كأنك تشاهد التلفاز الرسمي للنظام السوري – ربيب النظام الإيراني – وكيفية تعامله مع بداية الاحتجاجات الشعبية السلمية، التي تحولت لثورة عارمة عمّت كل الأراضي السورية. وستشاهد بعين المتابع أن الخطوات ذاتها تم اتخاذها من قبل السلطات السورية، إذ قام نظامها الرسمي الإعلامي بالتعامل مع احتجاجات الشارع حرفاً بحرف كالذي قامت به السلطات الإيرانية في الفيلم، وستعتقد أنك تشاهد فيلماً سورياً إنما بلغة إيرانية، هذه اللغة لم تعد محببة عند نسبة كبيرة من السوريين، بعد التدخل الإيراني رسمياً لمنع سقوط النظام السوري، وربما يكون ذلك لعلة اشتراك النظامين على نحو متطابق في قمع الشعب واستخدام سلطة العنف والسلاح ضده لمنع ممارسة أبسط حقوقه في الاحتجاج الشعبي ضد النظام الرسمي في أي مكان بالعالم.

كتب الفيلم وأخرجه محمد رسولوف، وكان من اللافت أنه بدلاً من أن يخوض في تفاصيل المعتقلات ومسالخها، التي تعفُّ شرائح كبيرة من المشاهدين عن مشاهدتها، قام بنقل الأحداث الملتهبة لعائلة بسيطة ومكتفية مادياً، تتألف من زوج وزوجته واثنتين من البنات كانتا في مقتبل العمر، الشريحة التي يؤمل عبرها التغيير والتي أشعلت تظاهرات عارمة بعد إعلان وفاة فتاة إيرانية من أصول كردية، هي “آمسا أميني”، بعد تعذيبها من قبل “شرطة الأخلاق” أثناء اعتقالها بتهمة “عدم ارتداء الحجاب بطريقة سليمة”، والادعاء أنها ماتت جراء سكتة دماغية ما.

نشاهد عبر مسار الفيلم الزمني انتشار حريق الاحتجاجات وعملية الإحراق من قبل السلطة، وقد انتقلت بهدوء وبالتدريج، لداخل منزل أحد المترقيّن حديثاً لرتبة محقق في أحد أجهزة الأمن الإيرانية، إذ ينتهي بتفعيل الممارسات التي يفعلها مع المعتقلين الغرباء، مع أقرب الناس إليه هذه المرة، ويتم تحويل المنزل مكان السكينة والراحة والطمأنينة، لمركز تحقيق ومحكمة لا توجد فيها أدنى مقومات العدل أو الثقة بين الموقوف، والنظام الذي يفترض أنه يحمي الجميع بقوة القانون، الذي يحتكم إليه الجميع، الحاكم والمحكوم.

شخصيات الفيلم

“إيمان” الشخص الهادئ، الأب المثالي، الراعي لعائلة طبيعية، يخضع لجملة من الضغوط في عمله الجديد، المضي في هذا العمل سيضمن له سكناً مميزاً ودخلاً مرتفعاً وهيبة بين الناس، يظهر لاحقاً أنه تابع ضعيف مهزوز الثقة بنفسه، يقدم التنازلات واحدة تلو الأخرى كي يراكم الخطوات التي تمنحه الدفع التلقائي للترقي، ليصبح قاضياً في المحكمة الثورية العليا لاحقاً.

الجانب الحقيقي من شخصية الأب المثالي ينهار، حين يوضع في موضع الرد على بعض تساؤلات ابنتيه، ويكشف عن شخصية خاضعة تماماً للنظام الذي يعمل فيه ويخلص له. وبالرغم من الادعاء أن كل شيء تحت السيطرة وبمتناول اليد من قبل المحقق، الذي يمثل النظام الإيراني، نجد أحداث الفيلم تتسارع باتجاه نهاية مأساوية محتومة، بفعل اختيارها لجهة “أبوية” ادعت أنها الجهة الأكثر صلاحاً وسيطرة.

الزوجة “نجمة” سيدة محافظة دينياً، وأمينة على ابنتيها وزوجها اجتماعياً، تبدو في البداية منحازة لما يقوله النظام الرسمي الإيراني عبر إعلامه الرسمي المسيطر على الرأي العام، لكننا نشاهدها تخوض حرباً داخلية شرسة بين واجبات الحرص على السمعة والتقّيد بالسرية لضمان وكفالة ما لا يتعارض مع عمل أخيها وزوجها، اللذين يعملان في مراكز حساسة في الدولة، فنجدها تطلب من ابنتيها المزيد من الحرص في انتقاء علاقاتهما بأصدقائهما، وبنوعية لباسهما وحديثهما أمام الناس، بسبب ترقي والدهما لمنصب سيكون مقدمة لمنصب أعلى في السلم الاجتماعي الطبقي في إيران، ومع تصاعد الأحداث وترابطها مع الاحتجاجات في الشارع الإيراني، تدرك أن كل هذا الضبط والانضباط والتحكم في كل ما حولها كان مجرد تماش مع التيار الذي يتسارع ويتصاعد بتوتراته لأجل قصير الأمد، حين تفجر العنف في منزلها، ومن قبل الرجل الذي استأمنته على نفسها وعائلتها، ومنحته كل الثقة اللازمة والسند العائلي المطلوب، المعزز للنجاح لتحقيق مسار مهني مشرف يليق بها وبه وبابنتيهما، وتصطدم نهاية أن خلف هذا الزوج المهذب والملتزم، يكمن وحش يخضع لضغوطات يتم إفراغها أخيراً في بيته بعد التعرض لمحنة قد تعرّض سمعته في عمله للتلويث، وهنا نشاهد وجهاً آخر لـ”نجمة” كأم تدافع عن ابنتيها حتى اللحظة الأخيرة، وتتساقط منها لحظات التعايش والقبول مع خلفيات العمل القذر الذي يمارسه زوجها لصالح نظام الملالي في إيران.

كانت “نجمة” تعتقد أن لها مكانة خاصة عند زوجها، مع مراعاة أنها تدرك حجم ضغوطات العمل الذي يمارسه، وهي تدرك واعية – حتى وإن لم تعترف بذلك لابنتيها – أن النظام الإيراني نظام قاس وعنيف، ولذلك قامت بعملية إزاحة الضغط عنه وعن ابنتيها، باعتراف عن شيء لم ترتكبه، كي تحمل العبء الذي لا يمكن لزوجها أو ابنتيها تحمل تبعاته، ولكنها فوجئت أنها بلا قيمة في لحظة واحدة فقط، فانهارت لديها حياة مستقرة منذ ما يربو على 21 سنة من عمل زوجها وحياتها الأسرية، كل شيء تلاشى وانهار عند محنة مواجهة الحياة الأسرية الاجتماعية، بالتوازي مع ما يتطلبه الانصياع الكامل للنظام ومؤسساته الأمنية، ممثلة في زوجها الذي كانت تحبه.

لعبت الابنتان دوراً معززاً لثورة الإيرانيات ضد ما سمينه بالـ”قيود الدينية”، وكانت حوارات الفتاة الجامعية، الأكبر سناً، والتي مثلت لسان المغدورة “أميسا”، مع أمها ومع أبيها وتأثرها بفرط استعمال القوة الغاشمة مع كل متواجدٍ في طريق التظاهرات – حتى لو كان متواجداً بالصدفة – بالغلظة والعنف والاعتقال، ما أدى بها للتشكيك بكل ما يصدر عنه وعن مؤسساته، فأسمته بـ”أكاذيب وهراء الإعلام الرسمي” في حضرة أبيها، ابن النظام المطيع – الذي يُوقّع بدون وازع من ضمير أو أخلاق أو تأكيد مهني – على قوائم اتهام تصل لحد الإعدام بحق متهمين – والدها المحقق الذي تكن له الاحترام والمحبة، الذي يفشل في إجراء حوار صغير مع ابنته الشابة وإقناعها بالأسباب الحقيقية حول ما يفعله النظام بالمتظاهرين وبحقيقة مطالبهم.

أما الفتاة الأصغر فيبدو أنها تمثيل لما سيحدث في إيران في مرحلة ما، بعد أن تنتهي هذه المرحلة المليئة بالقهر والأكاذيب والسادية بتنفيذ الأحكام الاجتماعية على النساء في بلد تصعد فيه نسبة الخارجين عن السيطرة لأبعد مدى بعد أن أكملت تجربة الحكم الديني المغلّظ، حوالي نصف قرن من السيطرة على البلاد.

رموز في الفيلم

يعد اسم الفيلم رمزاً بحد ذاته، ويقودنا للبحث حول ماهية هذا التين المقدس، ونكتشف أنه ليس ثمرة أو شجرة التين العادية التي نعرفها، بل هو أحد أنواع التين الهندي، الذي له دلالة دينية عميقة، ويُقال إن بوذا قد بلغ التنوير تحت شجرة من هذا النوع. يُعد التين المقدس ذا أهمية دينية في أربع ديانات رئيسية نشأت في شبه القارة الهندية: كالهندوسية والبوذية والسيخية والجاينية. ويرى النساك الهندوس والجاينيون هذا النوع مقدسًا وغالبًا ما يتأملون تحته. ولكنه في الفيلم يأخذ بُعداً مغايراً للمعنى الديني، لما اشتهر عن النبات أنه يبدأ حياته كنبتة صغيرة تتطفل على نباتات مضيفة أخرى قبل أن تنمو بشكل مستقل وكبير. هذا النوع من التين يمد جذوره إلى التربة ويتوسع، مما يجعله يمتلك قوة تُعيق أحيانًا نمو النباتات المجاورة له، وهذا يُعطيه دلالة رمزية تصلح لتصوير الأنظمة السلطوية التي تنمو وتسيطر على حساب محيطها، كما هي حال النظام الإيراني المتسلط “يتوسع ويتغذى على قمع حريات الأفراد وتقييد حيواتهم، ما يستهلك الطاقة والموارد التي كان يمكن أن تسهم في تطور المجتمع ككل”.

أما بذور التين المقصودة في الفيلم، فلعلها رمز للتحولات الاجتماعية والسياسية التي تخوضها إيران، إذ تتصاعد درجة رفض القمع على الرغم من القسوة والعنف التي ترد بها السلطة على المطالبين بالتغيير. لاحقاً تصبح هذه البذور رمزًا للإيمان بالتغيير الآتي لا محالة، وتظهر البذار جلياً في شخصيات الفتيات والأم، اللواتي انتقلن من بيئة عائلتهن الموالية للسلطة، باتجاه الانقلاب على السلطة والنظام، وتأييد الاحتجاجات التي تتزايد يوماً بعد يوم، ما سيجعلهن بذوراً جديدة ربما ضعيفة الآن، ولكنها ستنمو بالرغم من سيطرة القهر والأمن، والسؤال الآن ما المدى الذي قد تبلغه هذه البذور؟ وهل ستتمكن من وضع حدود لحالة الاستغناء والسيطرة بعد أن تصبح قوية؟

الإضاءة الخافتة، والأماكن الرطبة والباردة التي احتجز فيها الرجل زوجته وابنته، واستخدام الكاميرا أثناء تسجيل المراجعات مع زوجته وابنتيه، والتي كانت أشبه بمرتبة اعترافات، كان “إيمان” يخوضها يومياً في شؤون عمله، وهي كلها مفردات أمنية باطشة يتعامل معها هذا الأب بشكل أساسي في عمله، مع أنه كان أباً مثالياً حقق لابنتيه كل ما تحتاج إليه الفتيات في مجتمع محافظ.

لم يغب عن الفيلم صور لعسكريين كقاسم سليماني، وشخصيات دينية أخرى متواجدة في هرم السلطة التنفيذية والمخيال الديني الشيعي، فنجد صوراً للخليفة الرابع علي كرم الله وجهه، ولخامنئي وللخميني الذين شغلا منصب الولي الفقيه والقائد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية، ويتم سماع صوت الآذان في مراكز التوقيف والاحتجاز، لتعزيز تورط السلطة الدينية في خلفية الفيلم السمعية.

اعتمد الفيلم على توثيق خلفية أحداثه على الاحتجاجات التي تلت مقتل الفتاة الإيرانية هامسي فأدخل في مشاهده كثيراً من المشاهد الحقيقية التي وثقت الاحتجاجات العارمة التي اجتاحت الأراضي الإيرانية وتصدت لها قوات الأمن والشرطة بالعنف والاعتقالات والتصعيد.

المخرج وكاتب السيناريو

محمد رسولوف مخرجٌ من الطراز السينمائي الواقعي، تسعى أعماله لإلقاء الضوء على دقائق اجتماعية تعتبر خارجة عن منطق السلطة الدينية المسيطرة على تفاصيل الحياة في إيران، ومعارضته السياسية كذلك لأساليب السلطة في التعامل مع المعارضين. وتم اختيار فيلمه هذا ليكون في مهرجان “كان” الذي انعقد في دورته الـ77 جنوب فرنسا، وسبق أن حصل على جائزة الدب الذهبي من مهرجان برلين بنسخته 2020 عن فيلمه المعارض لتنفيذ حكم الإعدام “لا وجود للشيطان”.

مؤخراً، تم استصدار حكم لسجنه خمس سنوات، وحسب محاميه فقد “حُكم عليه أيضًا بالجَلْد والغرامة ومصادرة ممتلكاته”، ما اضطره للهرب بطريقة ما من براثن السلطات هناك متوجهاً لألمانيا، وكانت التهم الموجهة لمحمد رسولوف تشجيعه المواطنين على التظاهر، ومطالبته بضرورة تخلي الدولة عن استخدام العنف والسلاح ضد المعارضين لسطوتها.

يُظهر هذا الحكم التهديدي التصعيدي التحديات التي يواجهها الفنانون في إيران في التعبير عن آرائهم أو مناقشة القضايا الاجتماعية والسياسية. وبإمكاننا القول إن هذه التحديات تعكس التوتر بين الفن والرقابة في المجتمع الإيراني الذي ضاق ذرعاً بتحكم نظام الملالي فيه.

كاتب سوري