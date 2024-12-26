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الفيلم الجديد لكريستوفر نولان مقتبس من ملحمة “الأوديسة” لهوميروس

26 - ديسمبر - 2024

كريستوفر نولان مع أوسكار أفضل فيلم وأفضل مخرج لـ"أوبنهايمر". 10 مارس 2024. رويترز

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نيويورك: يعمل المخرج الشهير كريستوفر نولان، حالياً، على تقديم فيلم جديد مقتبس من قصيدة “الأوديسة” الملحمية للشاعر الإغريقي الأسطوري، هوميروس.

وقالت شركة “يونيفرسال بيكتشرز” للإنتاج السينمائي إن العمل الجديد سيكون عبارة عن “فيلم أسطوري ملحمي، سيتم تصويره في أنحاء العالم”.

وأوضحت الشركة، على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، أن فيلم المخرج العبقري (54 عاماً)، الذي قدم أفلاماً معروفة مثل “أوبنهايمر”، في عام 2023، و”إنترستيلار”، في عام 2014، سيطرح في دور العرض بأنحاء العالم في 17 من يوليو/تموز من عام 2026.

وبحسب شركة “يونيفرسال بيكتشرز”، فمن المقرر أن يتم تصوير الفيلم باستخدام تقنية “آيماكس”، التي تقدم دقة عالية بشكل خاص.

وأفادت تقارير في هوليوود بأن الفيلم سيشارك فيه نجوم من أمثال: مات ديمون وتشارليز ثيرون وتوم هولاند وآن هاثاواي وزندايا ولوبيتا نيونجو وروبرت باتينسون.

(د ب أ)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 26, 2024 الساعة 11:00 ص

    هه ملحمة فيها ما يقال فأكثرها يعتمد على الخيال الذي ليس له في الواقع مواقع 🤔😎

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  2. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 26, 2024 الساعة 11:55 ص

    الأوديسة ملحمة شعرية لا تمت إلا الواقع بصلة، بطلها أخيل الواهم بالانتصار العظيم 🤓

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  3. يقول زهرة:
    ديسمبر 26, 2024 الساعة 3:39 م

    قاطعو أفلامهم و هليودهم

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  4. يقول عزيز:
    ديسمبر 27, 2024 الساعة 9:27 ص

    هذا المخرج صهيوني
    … بعكس االممثل الرئيسي في فيلم ابنهايمر والذي عبر عن رفضه المطلق لحرب الاباده الصهيونيه ووقوفه مع حقوق الشعب الفلسطيني.

    رد

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