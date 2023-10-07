الفيلم الفلسطيني «صمود» يفوز بجائزة أفضل وثائقي قصير في مهرجان الاسكندرية السينمائي

الإسكندرية ـ «القدس العربي»: اختتمت مساء الخميس فعاليات الدورة الـ39 لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط، والتي حملت اسم النجمة إلهام شاهين، بحضور وزير الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وعدد من الفنانين والصحافيين والإعلاميين.

بعد استعراض قصير رحب الأمير أباظة رئيس المهرجان، بالحضور، وقال إن السينما ترقص وتغني فرحا بالنصر وتخليدا للذكرى الـ50 لحرب الكرامة نصر أكتوبر العظيم، والذي يتزامن مع الذكرى الـ 50 لتأسيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، وقدم تحية إلى فنان الشعب السكندري السيد درويش بمناسبة مرور مئة عام على رحيله.

ونقلت سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية تحيات محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، ورحبت بجميع الحضور، كما قدمت الشكر لوزير الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، لدعم جميع الأنشطة الثقافية والفنية بالمحافظة.

ثم تمت دعوة إلهام شاهين نجمة الدورة الـ39 من المهرجان لحضور تقديم التكريمات، وتم تكريم للدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، كما كُرمت الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، وتسلمها المخرج مهند دياب.

وانطلاقا من شعار هذه الدورة «السينما ترقص وتغني» تم تكريم الفنان خالد سليم، بالإضافة إلى تكريم المنتج محسن جابر، الذي أهدى تكريمه إلى الفنان الكبير عبد الحليم حافظ والموسيقار محمد عبد الوهاب ومجدي العمروسي، وأيضاً تم تقديم وسام عروس البحر المتوسط لفنان السينما العماني الدكتور خالد الزدجالي.

بعد ذلك أعلن عن الفائزين في المسابقات المختلفة للمهرجان، وأعلنت في البداية جوائز مسابقة ممدوح الليثي للسيناريو، وسلمها حفيده محمد عمرو الليثي، وأعلن محمد الباسوسي الكاتب والسيناريست رئيس لجنة تحكيم المسابقة عن نتيجة المسابقة، فاز بالجائزة الثالثة الكاتب محمد محمد مستجاب عن سيناريو «موحمامة» والجائزة الثانية سيناريو فيلم «متروبول» للكاتبة ريم ابو عيد، أما الجائزة الأولى فذهبت للكاتب عماد يوسف رشاد عن فيلم «هارب وشارد ومخطوف».

مسابقة أفلام شباب مصر

أما في مسابقة أفلام شباب مصر، فذهبت الجائزة الأولى لفيلم «مزاهر» من إخراج ملك حسن، والجائزة الثانية لفيلم «هذه البحيرة ليست ماءً» من إخراج روان شوقي، والجائزة الثالثة لفيلم «محدش شاف» من إخراج سلمى إبراهيم، وجاءت تنويهات وإشادة اللجنة بأفلام «مدينة الأموات» للمخرج محمد محمود الجنزوري، و «ميت بالصدفة» لأسامة القزاز، و «زي كل مرة» من إخراج يوسف حسن يوسف، و«أسنان النيل» من إخراج منار سعيد.

وفي مسابقة الفيلم المصري الروائي الطويل، ذهبت جائزة أحسن فيلم لـ «الصف الأخير» من إخراج شريف محسن، وجائزة لجنة التحكيم لفيلم «أما عن حالة الطقس» من إخراج أحمد حداد، وجائزة أحسن إخراج، جائزة صلاح أبو سيف، لفيلم «اختيار مريم» إخراج محمود يحيى، وجائزة أحسن سيناريو، جائزة وحيد حامد، لفيلم «الصف الأخير» إخراج شريف محسن ومي زيادي وعلاء حسن، وجائزة أفضل ممثل، جائزة أحمد زكي، لمحمد رضوان عن فيلم «اختيار مريم» وجائزة أفضل ممثلة، جائزة نبيلة عبيد، لرشا سامي عن فيلم «اختيار مريم».

ثم أعلن الفنان محمد رياض رئيس لجنة التحكيم، نتيجة مسابقة دول البحر المتوسط للفيلم القصير، ذهبت جائزة أحسن فيلم روائي قصير فيلم «ضوضاء» من الجزائر، وجائزة أحسن فيلم وثائقي قصير لفيلم «صمود» من فلسطين، أما جائزة لجنة التحكيم الخاصة فذهبت لفيلم «حجر معسل» من مصر، وتنويه خاص لفيلم «مونتاج عاطفي» من إيطاليا.

أما جوائز مسابقة الفيلم الروائي المتوسطي الطويل فقد أعلنها الكاتب عبد الرحيم كمال، وذهبت جائزة أحسن فيلم «حجر أسود» من اليونان، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم «ماتريا» من أسبانيا، وجائزة أحسن مخرج حصل عليها سبيروس جاكوفيديس مخرج فيلم «حجر أسود» من اليونان، وحصل على جائزة أحسن سيناريو، جائزة نجيب محفوظ، الفارو جاجو عن فيلم «ماتريا» من إسبانيا.

وجائزة أحسن ممثل حصل عليها خوليو جورج كاتسيس عن فيلم «حجر أسود» من اليونان، وجائزة أحسن ممثلة ذهبت إلى اليني كوكيدو عن فيلم «حجر أسود» من اليونان، وجائزة أحسن إسهام فني لـ«أغنية» البوسنة والهرسك، وجائزة أحسن فيلم عربي «سلم وسعى» من المغرب.