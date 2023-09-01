الفيلم اللبناني «ملح البحر» لليلى بسمة يعرض في مهرجان البندقية

بيروت – «القدس العربي»: تشارك المخرجة اللبنانية الشابة ليلى بسمة في مهرجان البندقية السينمائي الدولي ضمن مسابقة «آفاق» بفيلمها القصير «ملح البحر». وهو الفيلم الأول المستقل للمخرجة بعد أن وصل فيلمها للتخرج الجامعي «مشروع آدم بسمة» إلى التصفيات النهائية لجوائز الطلاب للأوسكار.

تدور أحداث «ملح البحر» خلال صيف حار على شاطئ مدينة صور في جنوب لبنان، حيث تتواجد الشابة نايلة، وهي بعمر الـ17 سنة. نايلة المنشغلة البال بالمعضلة ذاتها التي يواجهها غالبية الشباب اللبناني حول الرحيل والهجرة أو البقاء في الوطن؟ خلال انشغالها وتساؤلاتها تتأثر بأفكار رجلين، وتعود لتفاجئهما بقرارها. فما هو هذا القرار؟