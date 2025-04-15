الفيلم المصري «ضي» يحصد جوائز مهرجان هوليوود للفيلم العربي

القاهر- «القدس العربي»: أعلن مهرجان هوليوود للفيلم العربي عن نتائج جوائز دورته الرابعة التي أُقيمت في الفترة من 9 إلى 13 أبريل / نيسان الجاري، حيث شهد الحدث حضورًا قويًا من الجمهور والسينمائيين المقيمين في أمريكا، وسط أجواء احتفالية تسلط الضوء على أفضل الأعمال العربية في السينما.

وحصلت الممثلة السودانية إسلام مبارك على جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن دورها في الفيلم المصري «ضي.. سيرة أهل الضي»، وهو الفيلم الذي يعكس جزءًا من حياة القرى المصرية. كما فاز الفنان عصام عمر بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو»، وتقاسم هذه الجائزة مع الممثل الفلسطيني آدم البكري عن أدائه في الفيلم العراقي «إذا رأيت شيئًا».

أما جائزة أفضل ممثلة، فقد ذهبت إلى الفنانة اللبنانية دايموند بو عبود عن دورها المتميز في فيلم «أرزة»، الذي لاقى إشادات واسعة من النقاد والجمهور على حد سواء.

فيما حصل الكاتب هيثم دبور على جائزة أفضل سيناريو عن فيلم «ضي»، بينما نال المخرج كريم الشناوي جائزة أفضل مخرج عن الفيلم نفسه، وهو ما يُعد تأكيدًا على تميز العمل من جميع جوانبه الإبداعية.

وكان الفيلم المصري «ضي» هو الفائز الرئيسي في هذه الدورة، حيث نال جائزة الأفق الذهبي، مما جعله يتصدر قائمة الجوائز بفوزٍ لافت يصل إلى أربع جوائز في الدورة الرابعة.

من جهة أخرى، تـرأست النجمة إلهام شاهين لجنة تحكيم هذه الدورة، التي افتتحت فعالياتها بعرض خاص لفيلم «ضي»، وتخلل الحدث تكريم الفنان أحمد حلمي بجائزة الإنجاز للسوبر ستار، اعترافًا بمسيرته الفنية الثرية وإنجازاته في مجال السينما.

تجدر الإشارة إلى أن مهرجان هوليوود للفيلم العربي يُقام في إطار الاحتفال بشهر التراث العربي، ويهدف إلى خلق منصة جديدة لصناع الأفلام العرب، وتعريف الجمهور الغربي بالسينما العربية وأعمال صناعها المبدعين. هذا الحدث يُعد واحدًا من أهم الفعاليات التي تساهم في تعزيز التبادل الثقافي بين الشرق والغرب، ويعكس عمق التوجه نحو إبراز الإنتاج السينمائي العربي في مختلف المحافل الدولية.