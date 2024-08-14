الفيلم المغربي «آخر اختيار» يتوج بالجائزة الكبرى في مهرجان كوبا

فاس – «القدس العربي»: توج الفيلم المغربي «آخر اختيار»، لمخرجته رشيدة السعدي، بالجائزة الكبرى في المهرجان الدولي للسينما في مدينة جيفارا في كوبا.

ويحكي الفيلم، وهو من بطولة الممثلة فرح الفاسي، قصة فتاة تخوض مغامرات خطيرة تهدد حياتها ومن حولها.

كما يتناول مشكلة الإدمان في المجتمعات من جوانب مختلفة، وكيف يمكن أن يؤثر على حياة الفرد عــــــــلى عدة أصعدة، وأيضا التبعات النفسية والاجتماعية والاقتصادية لهذه الآفـــة.

وتم تتويج الفيلم خلال هذا المهرجان الدولي قبل بدء عرضه في القاعات السينمائية المغربية غي نهاية السنة الجارية.

ويعد المهرجان الدولي للسينما في جــــــيفارا، الذي يطفئ شمعته 18 هذا العام، ثاني أكبر مهرجان كوبي؛ وقد أسسه المخرج والمنتج والسيناريست أومبيرتو سولاس.