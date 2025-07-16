الفيل يا ملك الزمان!

ثمة فيل داخل الغرفة تواطأ كثير من السوريين، بينهم كاتب هذه السطور، على التظاهر بعدم وجوده. حدث ذلك حين تم «تحرير» سوريا في اثني عشر يوماً استغرقها سفر مقاتلي غرفة عمليات ردع العدوان من إدلب إلى دمشق. ولم تدفعنا هذه السرعة في انهيار النظام إلى البحث عن أسبابه في تفاهمات دولية محتملة جعلته ممكناً، بل رحنا نبحث عن أسباب الانهيار في اهتراء النظام وقواته العسكرية، وهذا صحيح لكنه لا يشكل مبدأ تفسير متكاملاً إذا تجاهلنا رفع الغطاء الروسي عنه وانسحاب الميليشيات التابعة لإيران كما لو أنها تبخرت. لا نعرف إلى اليوم كيف تم إقناع فلاديمير بوتين بالتخلي عن نظام الأسد لصالح بديل جهادي طالما وصفته موسكو بالمنظمة الإرهابية، ومن أقنعه بذلك. لكننا أقنعنا أنفسنا بفكرة أن موسكو «الغارقة في وحل الحرب الأوكرانية» كانت في حاجة إلى تركيز جهودها العسكرية على تلك الحرب. هذا أيضاً صحيح لكنه تفسير غير كاف بذاته. أما ولي الفقيه فقد كان «إقناعه» أكثر وضوحاً من أن يتم إغفاله، بالنظر إلى ما حدث لحزب الله في لبنان وسوريا في الأسابيع القليلة التي سبقت انهيار النظام الأسدي.

بيد أن الفيل الذي نتحدث عنه لا يقتصر على التفاهمات الدولية التي أوصلت هيئة تحرير الشام والفصائل الحليفة لها إلى سدة السلطة في دمشق، بل هو «الهيئة» ذاتها التي تواطأ الجميع، السوريون والتفاهمات الدولية معاً، على تجاهل هويتها الإيديولوجية وممارستها السلطة في إدلب طوال سنوات، وإبراز تحولاتها «البراغماتية» بدلاً من ذلك، الأمر الذي عززه القبول العربي والدولي السريع وإن ترافق مع اشتراطات، كما عززه السلوك المنضبط إلى حد كبير لقوات ردع العدوان في طريقها إلى دمشق.

في الأسابيع والأشهر التالية بدأت السلطة الجديدة تكشف عن توجهاتها من خلال الخطوات التأسيسية المقلقة لقطاعات واسعة من السوريين، مؤتمر الحوار الوطني والإعلان الدستوري وتشكيل الحكومة الجديدة، وكذلك إجراءاتها التعسفية كفصل عشرات آلاف الموظفين الحكوميين وحل الجيش والشرطة وتعيين المحافظين ومجالس النقابات وغير ذلك، من غير أن نذكر تواتر أخبار تدخلات «الأمن العام» الفظة في شؤون المواطنين وحياتهم الخاصة، وانتشار الحملات الدعوية في مناطق غير مناسبة ديموغرافياً… غير أن المجازر التي تم ارتكابها في مناطق الساحل في مطلع شهر آذار فاقت بهولها ودلالاتها كل ذلك لتضعنا أمام كارثة وطنية، فطرح السؤال بجدية: هل سقط النظام الأسدي حقاً أم تم استبدال وجوهه وحسب؟ وبخاصة حين ظهر فادي صقر وغيره من رموز النظام البائد يتحركون بحرية وبحماية السلطة الجديدة بالذات.

يبدو أن إدارة ترامب مهتمة بتطبيع العلاقات بين دمشق وتل أبيب أكثر من أي شيء آخر في المسألة السورية

ما تلا مجازر الساحل بدا كأن السلطة تختبر ردود الفعل لتنتقل إلى الخطوة التالية. وإذ اكتفت الدول الراعية بما أعلنته السلطة من تشكيل لجنة تقصي حقائق في مجازر الساحل، تم افتعال صدام مماثل مع المكون الدرزي في جرمانا وأشرفية صحنايا في شهر نيسان تم احتواؤه بسرعة من خلال اتفاقات هشة مع فعاليات السويداء. لكن استقبال أحمد الشرع في قصر الإليزيه، ثم اجتماعه في الرياض مع دونالد ترامب، قد منح السلطة ما كانت تحتاجه من تفويض بالمضي قدماً في هندسة نظامها الخاص والتحضير لإخضاع سكان المناطق المتمردة بالقوة العارية بذريعة حصر السلاح في يد الدولة. فالسلطة الجديدة تتمدد في فرض نظامها كلما شعرت بالراحة في علاقاتها مع الدول الأخرى. ليس من قبيل الصدفة أن تشددها تجاه قسد كان متسقاً مع تصريحات توماس براك الخارجة على الأعراف الدبلوماسية، وكذا افتعال الصدام بين فصائل مسلحة من البدو مع فصائل السويداء لتبرير إقحام الجيش في المحافظة بعد أيام قليلة من زيارة الشرع لأذربيجان حيث جرى لقاء مباشر مع وفد إسرائيلي وفقاً لتقارير صحف إسرائيلية. مئات القتلى من المدنيين وفيديوهات وثقت إذلال الأهالي وإحراق بيوتهم وتعفيشها في استعادة مشؤومة لعمليات مماثلة لشبيحة نظام الأسد البائد في السنوات السابقة على سقوطه. أما «لجنة تقصي الحقائق» المشار إليها فقد استهلكت مهلتها الأصلية (شهر واحد) والإضافية (ثلاثة أشهر) ولم تنته بعد من إعلان نتائج تحقيقاتها. ربما تراهن السلطة على نسيان السوريين، لكن صدامات السويداء حرمتهم من ترف النسيان.

ما تسرب عن الاجتماع الأخير بين سلطة دمشق ووفد قسد مقلق جداً. السلطة رفضت كل المطالب التي تقدم بها وفدا قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بما ينذر بافتعال صدام جديد في تلك المناطق لتبرير شن حملة عسكرية كبيرة عليها، إذا كانت قوات وزارة دفاع السلطة قد بلغت من القوة ما يكفي لذلك في مواجهة عشرات الآلاف من مقاتلي قسد المزودين بأسلحة أمريكية وخبرة قتالية عالية. من المحتمل أن تلجأ السلطة، في هذه الحالة، إلى محاولة تفجير قسد من داخل بنيتها التي تتشكل من قوات كردية وعربية، وهو ما بدأنا نسمع بوادر بشأنه. تصريحات المبعوث الأمريكي براك تشجع السلطة بهذا الاتجاه، فهل هي ناتجة عن خفة وضيق أفق لا يكترثان بانطلاق دوامة عنف جديدة، أم أنها محاولة لتوريط سلطة دمشق في صراع مكلف (من أجل ماذا؟) أم أن الرجل، ومن ورائه ترامب، يراهنان على استسلام قسد لسلطة دمشق بلا قتال؟ في جميع الأحوال يبدو أن إدارة ترامب مهتمة بتطبيع العلاقات بين دمشق وتل أبيب أكثر من أي شيء آخر في المسألة السورية.

داخل البيت السوري فيل لا يستطيع السوريون أن يناموا بوجوده.

كاتب سوري