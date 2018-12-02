القائد السابق لحلف (ناتو) يدعو إلى فرض عقوبات على السعودية

واشنطن-“القدس العربي”:

دعا القائد الأعلى السابق لحلف شمال الأطلسي (ناتو) الأدميرال، جيمس ستافريديس، إلى فرض عقوبات دبلوماسية على السعودية على الرغم من “العلاقة الحيوية” للمملكة بالنسبة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وقال ستافريديس ” عندما ننظر إلى شريك وحليف وأمة صديقة كالسعودية، فإننا نحتاج إلى الحفاظ على القيمة الإستراتيجية لتلك العلاقة في الاعتبار”، وتابع في كلمة القاها في ملتقى (كاتس راوند تابيل) ” لذلك، أنا أتفق مع الرئيس( دونالد ترامب) في أن هذه العلاقة حيوية، وتخلق حاجزاً ضد إيران، وهو أمر جيد لإسرائيل،وأمر جيد، أيضا، أن يكون للولايات المتحدة في المنطقة حليف قوي وقدير”.

واضاف ستافريديس للمضيف، جون كاتسيماتيديس ” هذه هي المشكلة، عندما يقوم صديق وحليف بارع بعمل خاطئ، وما حدث هنا، قتل الصحافي، كان خطأ تاما، وعلينا الرد عليه”.

وأوصى الأدميرال، المتقاعد من البحرية الأمريكية، بزيادة بعض العقوبات الدبلوماسية على السعودية، مشيرا إلى أنه من الصعب تحمل قطع كامل للعلاقات مع المملكة.

وأضاف” من غير الضروري أن نغلق كل شئ في العلاقات أو تكون لدينا علاقات كاملة، هذا أشبه بمقياس متغير، نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراء على مقتل خاشقجي، ولكن على المدى الطويل، العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية هي علاقة إستراتيجية يجب أن تتقدم إلى الأمام”.

وأوضح ستافريديس أن هناك العديد من الطرق التي يمكن أن تستجيب بها الولايات المتحدة، بما في ذلك تأخير وصول السفير الأمريكي الجديد، الجنرال جون أبي زيد، إلى السعودية، وخفض الدعم الأمريكي للعمليات الحالية في اليمن، والحد من من توفير بعض المعلومات الاستخبارية التي تقدمها أمريكا للسعودية في حرب اليمن.