القائد العام للجيش الإيراني: الجيش مستعد بكل قواه للدفاع عن الثورة والوطن

طهران: قال القائد العام للجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، إن الجيش مستعد بكل قواه للدفاع عن الثورة والوطن، بحسب ما أوردته وكالة “تسنيم” الدولية للأنباء، اليوم الخميس.

ونقلت “تسنيم” عن حاتمي القول، إن “مقاتلي الجيش الشجعان مستعدون بكل قواهم للدفاع عن المبادئ السامية للثورة الإسلامية ووحدة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في كل الظروف وضد أي معتد حاقد”.

وقال: “إن الشهداء الأبرار أظهروا في هذا العدوان الصريح، بشجاعتهم الفائقة وتضحياتهم الفريدة، للعدو المعتدي أن الشعب الإيراني لن يتراجع قيد أنملة عن شعاره /الجيش فداء للشعب/ وسيبقى صامدا حتى آخر قطرة دم في سبيل استقلال البلاد ووحدة أراضيها”.

وأضاف القائد العام للجيش: “رأى أعداء إيران الحاقدون كيف أن الشعب الإيراني العظيم والقوات المسلحة وقفوا صفا واحدا، أكثر اتحادا من أي وقت مضى، ولم يتراجعوا عن أهدافهم المقدسة ومبادئهم قيد شعرة”.

وأكد حاتمي أن “القوات المسلحة، تحت القيادة الحكيمة للقائد العام للقوات المسلحة، أثبتت مرة أخرى أنها سترد على الأعداء بكل قوة، ولن تحيد عن درب الشهداء المضيء”.

واعتبر القائد العام للجيش مهمة الدفاع الجوي شديدة الأهمية والحساسية، مؤكدا أن “مقاتلي الدفاع الجوي تصدوا بكل قوتهم، خلال الحرب التي استمرت 12 يوما وما قبلها وما بعدها، لأسلحة وقدرات الجبهة المعتدية الشيطانية، وتمكنوا من الخروج من هذه المواجهة مرفوعي الرأس”.

ورأى القائد العام للجيش أن مكانة “شهداء الثورة الإسلامية السامية عظيمة ورفيعة للغاية”، وقال إن “كل قطرة من دماء شهدائنا الطاهرة كانت، وستظل، ضمانا لاستقلال وطننا ووحدة أراضيه”.

(د ب أ)