القادة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي يُقتَلون ببطء

لندن – «القدس العربي»: حذر مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة المقاومة الإسلامية «حماس» من خطر يحيق بحياة عدد من كبار الأسرى من القادة الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.

وفي إحاطة إعلامية، قال المكتب إن الأسير عبد الله البرغوثي يقبع في «الزنزانة المعتمة حيث لا شمس ولا دواء… يُسحق الجسد كما تُسحق الإرادة، إلا من كان قلبه معلقا بسماء الحق، وروحه منسوجة من صبر الجبال».

ونقل المكتب عن شهادة كشفتها ابنته «تالا»، «تفاصيل مروّعة عما يتعرض له والدها من تعذيب ممنهج وإهمال طبي يرقى إلى جريمة قتل بطيء ومتعمد».

وذكر أن البرغوثي «المحكوم بأعلى حكم في التاريخ الإسرائيلي، يتعرض يوميا للضرب المبرح ولساعات طويلة، بعد أن يتم إخلاء القسم من الأسرى ليُترك وحيدا بين أيدي السجانين وأدوات قمعهم.

عصي حديدية ووحشية لا حدود لها تنهال على جسده المتهالك، حتى تكسرت عظامه واشتدت عليه الآلام لدرجة أنه لم يعد قادرا على الوقوف أو التحرك».

وتقول ابنته تالا: «أبي لم يعد ينام مستلقيا …الألم ينهش جسده، ينام جالسا، ووزنه يتناقص حتى أصبح لا يتجاوز 70 كيلوغراما».

حسن سلامة

و»في زاوية مظلمة من زنازين العزل في سجن «مجدو»، يتعرض القائد الأسير حسن سلامة لتعذيب ممنهج لا يتوقف، في ظل صمت دولي مطبق وغياب أدنى مقومات الرعاية الصحية والكرامة الإنسانية»، قال مكتب إعلام الأسرى.

وأضاف «منذ عدة شهور يقبع الأسير سلامة في العزل الانفرادي محروما من أدنى حقوقه الأساسية، يتلقى الضرب المبرح بشكل دوري، ويعيش في أجواء لا تعرف للراحة سبيلا».

وأشار إلى ستة اعتداءات متتالية تعرض لها خلال شهرين فقط، تمارسها وحدات القمع داخل زنزانته في سياسة تهدف لكسر الجسد والإرادة معا.

تجويع وضرب وعزل ومحاولة سحق الإرادات

وأضاف أن «سياسة التجويع التي تمارسها إدارة السجن بحق الأسير سلامة، أدت إلى تراجع حاد في وضعه الصحي ، فقد انخفض وزنه إلى 62 كيلوغراما فقط في حين بات الجوع رفيقا دائما لأيامه، لا يجد ما يسد به الرمق سوى بقايا طعام لا يناسب لا إنسانا ولا مريضا، ومع هذا التدهور الجسدي تساقطت أسنانه، وضعف بصره بشكل لافت، وبدأ يعاني من هزال شديد وصداع دائم نتيجة الإهمال الطبي المستمر».

وسلامة هو أحد أبرز قادة «كتائب القسام» من سكان خان يونس جنوب قطاع غزة، اعتقل في الخليل عام 1996، وحكم عليه بالسجن 48 مؤبداً وثلاثين عاماً، أمضى منها 13 عاماً في العزل الانفرادي.

معمر شحرور

وتحدث مكتب إعلام الأسرى عن زنازين العزل الانفرادي في سجن «مجدو» حيث «يُساق الأسير معمر شحرور إلى العذاب اليومي حيث تتكامل حلقات القمع والتجويع والإهمال الطبي في مشهد واحد لا يعرف فيه الجسدُ الراحة، ولا ترى فيه الروح بارقة أمل».

وذكر أنه «منذ أكثر من عام وأربعة أشهر في زنازين الاحتلال يقاسي شحرور ظروفا بالغة القسوة داخل العزل يتعرض خلالها لضرب مبرّح واقتحامات متكررة على أيدي وحدات القمع التي حرمته من النوم والسكينة».

و»في غضون أسبوع واحد فقط في عزل سجن مجدو، تعرض لأكثر من ست اعتداءات جسدية مباشرة في محاولة ممنهجة لتحطيم جسده ونفسيته».

كما أن «الاحتلال يتعمد توجيه الضربات إلى رأسه وجميع أنحاء جسده لإيقاع أكبر أذى ممكن». وأوضح أن وزن الأسير شحرور تراجع إلى 55 كيلوغراما «بسبب سياسة التجويع المقصودة، وبات الجوع رفيقا دائما لأيامه، يواجه بمعدته الخاوية، وسط تجاهل تام لاحتياجاته الصحية والغذائية».

تالا عبد الله البرغوثي: أبي لم يعد ينام مستلقيا … الألم ينهش جسده، ينام جالسا، ووزنه يتناقص

فضلا عن ذلك «يعاني شحرور من مرض الروماتيزم، ومنذ نقله إلى زنازين مجدو قبل نحو شهر لم يتلقَّ أي علاج».

عباس السيد

كما ذكر المكتب أن «القائد الأسير عباس السيد – أحد أبرز رموز الحركة الأسيرة الفلسطينية»، يتعرض لانتهاكات خطيرة داخل عزل سجن ريمون «تشمل التعذيب الجسدي، والإهمال الطبي، والتجويع الممنهج، ما أدى إلى تدهور حاد في حالته الصحية وسط صمت دولي متواصل».

والسيد من مدينة طولكرم وهو أحد قادة «كتائب القسام «في الضفة الغربية، اعتُقل في 8 أيار / مايو 2002، بعد اتهامه بقيادة عمليات نوعية خلال الانتفاضة الثانية، أبرزها عملية فندق «بارك» في نتانيا. وحُكم عليه بالسجن المؤبد 35 مرة، وبرز بدوره القيادي المؤثر في إدارة الإضرابات وتنظيم صفوف الحركة الأسيرة.

وقال المكتب إن حالته الصحية «تدهورت بشكل مقلق منذ نقله إلى العزل الانفرادي في سجن ريمون بعد 7 تشرين الأول / أكتوبر، حيث يُعاني من التهاب حاد في عينيه نتيجة الإهمال الطبي ومنع العلاج، ما تسبب في تراجع قدرته على الرؤية».

كما «ظهرت على وجهه حبوب جلدية ملتهبة تطورت إلى التهاب جلدي واسع دون تقديم أي رعاية. ويُعاني كذلك من مرض الجرب الجلدي «السكايبوس « في ظل بيئة زنزانة غير صحية ومليئة بالرطوبة والإهمال».

وإضافة إلى المرض يخضع السيد، لسياسة تجويع متعمدة، وتَعرّض لعدة اقتحامات داخل زنزانته جرى خلالها تقييده والاعتداء عليه بالضرب من قبل وحدات القمع في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. كما مُنع من التواصل مع محاميه أو تلقي أي زيارات قانونية أو طبية.

ودعا مكتب إعلام الأسرى إلى تدخل فوري لإنقاذ حياة الأسرى القادة في سجون إسرائيل.

كما دعا المؤسسات الحقوقية الدولية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التدخل العاجل ومن بينها القيام بزيارات للأسرى.