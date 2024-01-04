دخلت السنة الجديدة ولم تتوقف الحرب على غزة بعد، ولم تبدأ بعد المرحلة الثانية من هذه الحرب، المرحلة التي لن يصورها الإعلام ولن تنتشر صورها على وسائل التواصل ولن يعتصم من أجلها الناس ويخرجوا في المسيرات الضخمة المستحقة. من كان يتصور، حتى أكثرنا براغماتية وفهماً للسياسات العالمية القبيحة، أن تستمر حرب بشعة ضد الأطفال على مرأى ومسمع من العالم أجمع، أن يقصف الصغار وهم أجنة في الأرحام، خدج في الحاضنات، حديثو الولادة في أحضان الأمهات، صغار في أسرة بيوتهم، يافعون في مدارسهم، هكذا بلا خوف من رد فعل عالمي، وبلا حياء حقوقي أو مانع إنساني أو استشكال قانوني أو موقف جمعي «أمم متحدة» أو حتى بلا دافع من غريزة إنسانية بحتة لحب البقاء، يوقف هذا الجنون ويحمي صغاراً لا ذنب لهم في صُنْعِه ولا يد لهم في تبعاته؟ من كان يتخيل أن تحدث جريمة عالمية بشعة كتلك، والعالم يناظرها لحظة بلحظة، لتستمر على مدى شهرين وما زالت، وبضحايا يفوق عددهم الإثنين وعشرين ألفاً من المدنيين، في هذا القرن الجديد للحقوق والمبادئ الإنسانية؟
إلا أن الآتي سيكون أصعب، سيكون هو الحرب الحقيقية والصراع الدامي، سيكون هو المعاناة طويلة الأمد. أولى مصائب السنة المقبلة الجديدة هي ضبابية مصير قطاع غزة الذي يتعرض لمحاولة واضحة وصارخة «للإخلاء»، للسرقة عبر تقتيل وطرد أهلها، حتى تتحول إلى الميناء المأمول للصهاينة وحلفائهم الذين سيرسون بأطماعهم على شواطئها. لن تكون محاولة إخلاء غزة وتوطين مستوطنين جدد فيها هي الأولى من نوعها، إلا أنها بالتأكيد العملية الأكبر حجماً والأكثر وحشية في تاريخ استعمار فلسطين، والأصعب على المستعمرين الذين تبنوا «مشروعاً» أكبر من حجمهم، وها هم يغرقون في منتصفه.
ليس هناك سيناريو معقول يقع من خلاله القطاع في يد الصهاينة، وله أهل مثل الغزاويين ومقاومة «بيّاعة» مثل حماس، وتأييد مثل التأييد الشعبي العالمي الحالي، وتوثيق مثل التوثيق اللحظي المستمر الحاصل الآن من خلال وسائل التواصل. لكن القادم بلا شك سيكون مريراً وسيشكل حرباً أخرى على مستوى آخر من الصعوبة والمعاناة. أصعب القادم سيتجلي في السيكولوجية المكلومة المهترئة لشعب كامل، شعب اختفت منه عائلات كاملة، تيتمت أعداد كبيرة من أطفاله وأصيب بالثكل عدد هائل من آبائه وأمهاته، وتراكمت في حيزه الاجتماعي المثقل بالأسى والفقد مسؤوليات متداخلة لأشخاص سيربون أطفالاً آخرين، ولصغار سيحيون مع أسر جديدة، ولأسى سيتراكم بشكل غير مسبوق لفقد جمعي لن يعرف الناس طريقة واضحة للتعامل معه. كيف سيستمر رجل فقد زوجته وأطفاله السبعة كلهم دفعة واحدة في حياته مثالاً؟ كيف ستتحمل جدة مسؤولية أربعة أحفاد هم كل من تبقى لها من أسرة من واحد وخمسين شخصاً؟ وكيف ستبدأ من جديد شابة أصبحت وحيدة تماماً في الحياة؟ وأي إعلام سيصور هذه الدقائق اليومية العسيرة والآلام النفسية الخفية التي ستشكل بنية سيكولوجية غزاوية لفترة طويلة من الزمن؟
ولأن غزة قطاع صغير جداً مقارنة بأعداد قاطنيه، فإن العودة بالارتفاع العمودي ستشكل صعوبة وتحدياً كبيرين. هل سيكون الإعلام حاضراً ليوثق صعوبة إعادة البناء، ليوثق عقبة تنظيف القطاع وتسوية أرضه المرضوضة في كل جزء منها والتأكد من دفن شهدائه الذين غطوا مساحات كبيرة من أرضه، ليوثق التعامل مع الأوبئة والأمراض الناتجة عن هذا الموت الجمعي الذي ترك أجساد الشهداء بلا حرمة دفن؟ هل سيسجل الإعلام العمليات المضنية القادمة لإعادة فتح المدارس والمستشفيات، لأمهات يحاولن تدبير اللقمة، وآباء يسعون من أجل شربة ماء نظيفة، وصغار يسعون للتركيز في دراسة تعيد لهم شيئاً من طبيعية الحياة؟ هل سيكون الإعلام حاضراً والقطاع يتعامل مع المواضيع الحساسة التابوهية، كمعالجة الحالات النسائية العائدة من الأَسْر وما نتج عنه من تعذيب واغتصاب، كمواجهة الاحتياجات النسائية التي عادة ما تأتي في آخر الاهتمامات، مثل الاحتياج لأدوية معينة أو أدوات نسائية محددة تحديداً، كالحافظات النسائية التي تبدى نقصها الفاحش إبان الحرب كعقبة ومشكلة اجتماعية ونفسية وصحية ضخمة عند النساء؟
هل سيكون هناك وقت للتعامل مع المشاكل النفسية للأطفال، وأهل القطاع يرصفون شوارعه ويبنون منازله ويحاولون تنقية هوائه ومياهه؟ هل سيستشعر الشباب أحقيتهم في العودة لحياتهم الشابة الطبيعية، ومعاودة ملاحقة أحلامهم والاستمرار في العمل من أجلها، أم أنهم سيشعرون أن كل هذه الآمال والتطلعات أصبحت خلف ظهورهم الآن، وأن عليهم الآن دوراً جديداً ملزِماً بالبقاء والبناء والنضال ومساندة الأسرة وكسب العيش، وكلها مسؤوليات وتجارب تفوق أعمارهم بمراحل وتقتل أحلامهم في مهودها؟ وهل سيكون الإعلام موجوداً ليسجل كل لحظات هذه الحرب الحياتية اليومية الاقتصادية والاجتماعية والنفسية الضروس؟
هذا هو الآتي من أجل غزة، هذا هو المشهد المتوقع بعد أن تتوقف آلية الحرب البشعة و»يعم الهدوء» وتغادر كاميرات الإعلام وتهدأ «مانشيتات» الصحف وتتراخى الاعتصامات والمسيرات حول العالم. عندها، ستبدأ الحرب الحقيقية، ولن يكون هناك من يوثقها.
هذه الحرب علمت الفلسطييين بأن الجميع مستهدف !
لذلك فإن جميع الفلسطينيين أصبحوا مشاريع مقاومة وإستشهاد !
ولا حول ولا قوة الا بالله
بسم الله الرحم الرحيم :
{وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [البقرة: 216]}.
و رب ضارة , نافعة !
لقد كره البعض المقاومة لنيل الحقوق , وأحبوا السلام مع هذا العدو !
لكنهم خسروا الكثير من هذا الإستسلام , وتبين لهم بأن مقاومة شر المحتل هي الحل !!
والعود , أحمد !!!
ولا حول ولا قوة الا بالله
أختم بهذين البيتين لأحمد شوقي :
وَما نَيلُ المَطالِبِ بِالتَمَنّي
وَلَكِن تُؤخَذُ الدُنيا غِلابا
وَما اِستَعصى عَلى قَومٍ مَنالٌ
إِذا الإِقدامُ كانَ لَهُم رِكابا
اذا الشعب أراد يوما الحياة فلا بدا ان يستجيب القدر
ولنا في التاريخ امثلة و دروس كثيرة ، كفاح الشعب الجزائري. و الشعب الألماني والشعب الياباني في نهاية الحرب العالمية،والثانية…
و من جهة أخرى كشفت لنا نفاق الغرب و ازدواجية معايير ه ، عندما يتعلق المر بحقوق العرب و المسلمين،للمرة الالف ،و كذبة حقوق النسان و الطفل و المرأة لدى الغرب وطالما تغنى بها…
و كشفت امر اخر للغرب نفسه،هو العبء الأمني و الاقتصادي و الاستراتيجي الذي يشكله وجود كيانا إسرائيليا ١على المدى القريب و البعيد…
دعواتنا بوقف الحرب وكل أشكال العنف والدمار، ومحاولة إصلاح ما دمرته آليات الجحيم وصواريخه لكل الأطراف الداخليه في هذا الهلاك البشري الرهيب… ولاحولة ولاقوه الا بالله…..
إما نحن وإما هم والخيار صفري خارج كل الترتيبات والمحسوبات.والقرار بيد الله.انتصار إسرائيل سيكون تكريساً لمحور ابشر في العالم .زانتصار حماس وبقاء الشعب على أرضه يعني تكريسا لمحور الخير.محور إسرائيل يقوده السبطان بنفسه.محور الإجرام والقتل واستعباد الشعوب والغاء ثقافاتها ودينها ونهب ثرواته.ولكن أملي بالله أن رأس الأفعى سيسحق.كما قال جنرال عسكري اردني قبل خمسين عاما ونيف.والامل بالله يا اختي. ولا رهان الا عليه حتى ولو طال امد المعركة.
من كان يتصور، حتى أكثرنا براغماتية وفهماً للسياسات العالمية القبيحة، أن تستمر حرب بشعة ضد الأطفال على مرأى ومسمع من العالم أجمع، أن يقصف الصغار وهم أجنة في الأرحام، خدج في الحاضنات، حديثو الولادة في أحضان الأمهات، صغار في أسرة بيوتهم، يافعون في مدارسهم، هكذا بلا خوف من رد فعل عالمي، وبلا حياء حقوقي أو مانع إنساني أو استشكال قانوني أو موقف جمعي «أمم متحدة» أو حتى بلا دافع من غريزة إنسانية بحتة لحب البقاء، يوقف هذا الجنون ويحمي صغاراً لا ذنب لهم في صُنْعِه ولا يد لهم في تبعاته؟ من كان يتخيل أن تحدث جريمة عالمية بشعة كتلك، والعالم يناظرها لحظة بلحظة، لتستمر على مدى شهرين وما زالت، وبضحايا يفوق عددهم الإثنين وعشرين ألفاً من المدنيين، في هذا القرن الجديد للحقوق والمبادئ الإنسانية؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآتي سيكون أصعب. اذا استمر العالم العربي والإسلامي على الاستسلام والسكوت ودفن الراس في الرمال ستكون السنين القادمة مأساة بمعني الكلمة على جميع دول العالم الإسلامي وليس الدول العربية فقط التي تم تكتيفها بقوة القوة بعد يوم 7 / 10 / 2023 وذهاب بايدن إلى إسرائيل ومعه التأييد الغربي بعد تأييد الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي لما سيفعل لحماية إسرائيل او لحماية القعدة المتقدمة للمصالح الامريكية والغربية واستمرار نزيف هذا العالم البترولي هذا العالم الذي يجب الاستمرار في تخريبه واستنزافه المستمر لهاذ تم وضع إسرائيل في شرايين العالم العربي لهذا الغرض ونحن نعقد معها اتفاقية الخوف والاستسلام والتطبيع عدو يقتلنا ونحن نرحب ب سكوت ليس له معنا اخر غير نحن مستسلمون وسعداء بهذا الاستسلام اذ لم يتم إيقاف هذا القتل المستمر للشعب الفلسطيني في غزة بعد الانتهاء والاستلاء على غزة سيتم تدمير أي مكان به الشعب الفلسطيني وقتل وتهجير الباقي على أي مكان اخر وبعد هذا تقوم الحرب في المنطقة ب الكامل هل بعد كل هذا سنكون سعداء. الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون