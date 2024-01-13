القارة السمراء تترقب انطلاق كأس أفريقيا السبت

أبيدجان: تنطلق، السبت، النسخة الرابعة والثلاثون من نهائيات كأس الأمم الإفريقية والتي تستضيفها دولة ساحل العاج وتتواصل حتى 11 فبراير/ شباط المقبل، بمشاركة 24 منتخبا للمرة الثالثة في سجل المسابقة.

وتعود البطولة القارية من جديد إلى الأراضي الإيفوارية بعد مرور 40 عاما من النسخة التي احتضنتها للمرة الأولى عام 1984، في فترة كان نظام البطولة يقتصر على مشاركة ثمانية منتخبات فقط.

وتقام النسخة الرابعة والثلاثون في خمس مدن مختلفة، فبالإضافة إلى أبيدجان أكبر المدن والمركز الاقتصادي للدولة، تم توزيع منتخبات المجموعات الست بين مدن ياموسوكرو العاصمة السياسية، وبواكي الكبيرة، وميناء سان بيدرو (جنوب غرب)، وكورهوغو (شمال).

في حين تستضيف المباريات ستة ملاعب موزعة بين تلك المدن الخمس، هي الحسن واتارا، وفيليكس هوفويت بوانيي، والسلام، وأمادو جون كوليبالي، ولوران بوكو، وتشارلز كونان باني.

وستكون ضربة البداية بإقامة مباراة الافتتاح التي تجمع منتخب كوت ديفوار بطل المسابقة في نسختي 1992، و2015، بمنتخب غينيا بيساو الذي لا يملك سجلاً كبيراً، لحساب المجموعة الأولى على ملعب الحسن واتارا الذي يتسع لـ60 ألف متفرج، وتنطلق في تمام الحادية عشرة مساءا بتوقيت مكة ويديرها طاقم تحكيم مصري بقيادة أمين عمر.

مصر الأكثر تتويجا

ويعد منتخب مصر أكثر منتخبات القارة السمراء حصدا للقب كأس الأمم الإفريقية برصيد 7 ألقاب كان آخرها عام 2010، ويأمل الفراعنة في تعويض إخفاق النسخة الماضية للبطولة بالكاميرون بعد خسارة المباراة النهائية أمام منتخب السنغال بضربات الترجيح، والتتويج باللقب القاري للمرة الثامنة في التاريخ.

ويأتي منتخب الكاميرون في المركز الثاني بقائمة الأكثر فوزا بلقب كأس الأمم الإفريقية برصيد 5 ألقاب، ثم غانا التي حققت اللقب القاري 4 مرات، تليها نيجيريا التي تملك في خزائنها 3 بطولات.

فيما حصدت ثلاثة منتخبات اللقب الأفريقي مرتين، هي، الجزائر وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية، فيما نجحت ثمانية منتخبات في حصد كأس الأمم الإفريقية مرة وحيدة، وهي، تونس والمغرب والسودان والسنغال وإثيوبيا وزامبيا وجنوب إفريقيا والكونغو برازافيل.

وفي النسخة الحالية من البطولة قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” زيادة قيمة الجائزة المالية للمتوج باللقب بنسبة 40%، حيث سيحصل بطل إفريقيا على 7 ملايين دولار، كما سيحصل الوصيف على 4 ملايين دولار، فيما تحصد المنتخبات المتأهلة إلى الدور نصف النهائي مبلغ 2.5 مليون دولار، في حين تحصل المنتخبات الصاعدة للدور ربع النهائي على مبلغ 1.3 مليون دولار.

الكاميروني إيتو الهداف التاريخي

ويعد الكاميروني ريجوبير سونغ، والمصري أحمد حسن، والغاني أندريه أيو، والتونسي يوسف المساكني أكثر اللاعبين مشاركة في البطولة (8) مرات، في حين ينفرد سونغ بالرقم القياسي كأكثر اللاعبين مشاركة في مباريات البطولة بـ36 مباراة، بينما يعد أحمد حسن أكثر اللاعبين مشاركة في نهائي البطولة 4 مرات.

ويعتبر الكاميروني صامويل إيتو، الهداف التاريخي للبطولة برصيد 17 هدفا سجلها في 5 نسخ، في حين يعد الزائيري مولومبا نداي هو أكثر لاعب سجل أهدافا في بطولة واحدة برصيد 9 أهداف سجلها في نسخة عام 1974.

أما أكثر عدد من الأهداف في مباراة واحدة فكانت من نصيب العاجي لوران بوكو الذي سجل خمسة أهداف في فوز بلاده على اثيوبيا بنتيجة 6-1 في نسخة عام 1970، أما أسرع هدف في البطولة، فسجله المصري أيمن منصور بعد 23 ثانية فقط في فوز الفراعنة على الغابون برباعية نظيفة في نسخة عام 1994.

الجوهري وكيشي فاز باللقب لاعبين ومدربين

اثنان من المدربين فقط هما من توجا باللقب كلاعبين ثم مدربين هما المصري محمود الجوهري في نسخة عام 1957 كلاعب ونسخة عام 1998 كمدرب، والنيجيري ستيفن كيشي في نسخة 1994 كلاعب ونسخة 2013 كمدرب،

أما المدرب صاحب أكبر عدد من الألقاب فهو الغاني تشارلز جيامفي الذي فاز باللقب 3 مرات في نسخ 1963، و1965، و1982، والمصري حسن شحاتة الذي ينفرد بالرقم القياسي في الفوز باللقب في 3 نسخ متتالية أعوام 2006، 2008، 2010. في حين يملك الفرنسي كلود لوروا الرقم القياسي كأكثر مدرب مشاركة في البطولة برصيد 9 مشاركات.

(الأناضول)