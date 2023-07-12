 القارة السمراء تترقب قرعة تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026 

القاهرة: يترقب متابعو الساحرة المستديرة في القارة السمراء بصفة عامة، وجماهير كرة القدم العربية على وجه الخصوص، غدا الخميس، قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم لعام 2026، المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكان من المقرر أن تقام القرعة اليوم الأربعاء في العاصمة البنينية كوتونو، وفقا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، الذي قرر أمس الثلاثاء تأجيلها لمدة 24 ساعة، لتجرى بمدينة أبيدجان الإيفوارية غدا على هامش اجتماعات الجمعية العمومية العادية للاتحاد القاري.

ويقام المونديال القادم بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة. وتمتلك أفريقيا 9 مقاعد ونصف المقعد لأول مرة في مونديال 2026، بدلا من المقاعد الخمسة التي كانت تخصص لها خلال النسخ السبع الأخيرة لكأس العالم، وهو ما يحفز منتخبات القارة بشكل أكثر للمشاركة في العرس العالمي الكبير الذي يقام كل 4 أعوام.

وتجرى التصفيات الأفريقية للمونديال المقبل بمشاركة الدول الـ54 الأعضاء في كاف، حيث يتم توزيع تلك المنتخبات على 9 مجموعات، بواقع 6 منتخبات في كل مجموعة، وتجرى المباريات بينها بنظام دوري من دورين، وهو ما يعني خوض كل منتخب 10 لقاءات في مرحلة المجموعات، على أن تصعد المنتخبات المتصدرة، أصحاب الرصيد الأعلى من النقاط في كل مجموعة من المجموعات التسع، إلى المونديال مباشرة.

في المقابل، تلعب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات التسع، مباريات ملحق فيما بينها، حيث يتواجه كل منتخبين في الدور قبل النهائي بنظام خروج المغلوب، ويصعد الفائز منهما للنهائي.

ويتأهل المنتخب الفائز في نهائي ملحق كاف لمباراة الملحق العالمي التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتم تقسيم المنتخبات الـ54 المشاركة في التصفيات، والتي سيكون من بينها 10 منتخبات عربية، إلى 6 مستويات، بناء على التصنيف أو الترتيب العالمي الأخير للمنتخبات، الذي أصدره فيفا الشهر الماضي، حيث تضم كل مجموعة منتخبا واحدا من كل مستوى من المستويات الستة.

ووفقا للتصنيف العالمي الأخير للمنتخبات الذي صدر عن فيفا، يضم المستوى الأول منتخبات المغرب والسنغال وتونس والجزائر ومصر ونيجيريا والكاميرون ومالي وكوت ديفوار، بينما توجد في المستوى الثاني منتخبات بوركينا فاسو وغانا وجنوب أفريقيا والرأس الأخضر (كاب فيردي) والكونغو الديمقراطية وغينيا وزامبيا والغابون وغينيا الاستوائية.

ويشمل المستوى الثالث منتخبات أوغندا وبنين وموريتانيا وكينيا والكونغو برازافيل ومدغشقر وغينيا بيساو وناميبيا وأنغولا، في حين يضم المستوى الرابع منتخبات موزمبيق وغامبيا وسيراليون وتوغو وتنزانيا وزيمبابوي وأفريقيا الوسطى ومالاوي وليبيا.

ويضم المستوى الخامس منتخبات النيجر وجزر القمر والسودان ورواندا وبوروندي وإثيوبيا وإيسواتيني وبوتسوانا وليبيريا، بينما توجد في المستوى السادس (الأخير) منتخبات ليسوتو وجنوب السودان وموريشيوس وتشاد وساوتومي وبرنسيب وجيبوتي وسيشيل وإريتريا والصومال.

وكشف الاتحاد الأفريقي مواعيد جولات دور المجموعات، ولقاءات ملحق منتخبات كاف، وكذلك مباراة الملحق العالمي، حيث ستكون على النحو التالي:

الجولتان الأولى والثانية في الفترة من 13 إلى 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

الجولتان الثالثة والرابعة في الفترة من 3 إلى 11 حزيران/يونيو 2024.

الجولتان الخامسة والسادسة في الفترة من 17 إلى 25 آذار/مارس 2025.

الجولتان السابعة والثامنة في الفترة من 1 إلى 9 أيلول/سبتمبر 2025.

الجولتان التاسعة والعاشرة في الفترة من 6 إلى 14 تشرين الأول/أكتوبر 2025.

دورة ملحق منتخبات كاف في الفترة من 10 إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

مباراة ملحق فيفا في آذار/مارس 2026.

(د ب أ)