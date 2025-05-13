القاضيات المغربيات يؤكدن دعمهن لنظيراتهن الفلسطينيات: نحو تعاون قضائي وتمكين مهني مشترك

الرباط- “القدس العربي”: عبّرت قاضيات المغرب عن دعمهن الكامل لزميلاتهن القاضيات الفلسطينيات، واستعدادهن لمواكبتهن في مسار تأسيس جمعيتهن المهنية، وتعزيز جسور التعاون لما فيه خير العدالة والإنسانية.

جاء ذلك في بيان نشره “اتحاد قاضيات المغرب” على صفحته في “فيسبوك”، على إثر الزيارة التي قام بها وفد من القاضيات الفلسطينيات، بهدف الاطلاع عن قرب على تجربة الهيئة المهنية المغربية.

وتحت عنوان “تجربة ملهمة ورسالة تضامن”، أبرز الاتحاد “بكل فخر واعتزاز”، استقبال وفد من القاضيات الفلسطينيات في إطار زيارة تهدف إلى الاطلاع عن قرب على تجربة جمعية اتحاد قاضيات المغرب، التي أصبحت نموذجًا ملهمًا في مسار تمكين النساء في سلك القضاء”.

وشدد البيان الذي اطلعت “القدس العربي” عليه، على أن هذا اللقاء لم يكن “مجرد مناسبة لتبادل الخبرات، بل شكل لحظة قوية تؤكد أن القاضيات، أينما كنّ، يجمعهن نفس الطموح: ترسيخ عدالة قائمة على الإنصاف، والمساواة، والتمثيلية الحقيقية لكل فئات المجتمع”.

واستُقبل الوفد الفلسطيني من طرف محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة. واعتبرت القاضيات المغربيات هذا الاستقبال “خطوة تعكس عمق الروابط الأخوية والمهنية بين قاضيات البلدين”.

وأوضح البيان أنه “انطلاقًا من دورها كفرع للجمعية الدولية للنساء القاضيات (IAWJ) يضطلع الاتحاد المغربي بمسؤولية إقليمية لتعزيز قدرات القاضيات، ودعم حضورهن في مختلف مستويات اتخاذ القرار القضائي، من خلال مبادرات تكوينية، وشراكات استراتيجية، وتبادل للخبرات عبر الحدود، بما يخدم الارتقاء بعدالة أكثر شمولًا وإنصافًا في المنطقة.

وحرص “برنامج سواسية فلسطين” من جهته على نشر تدوينة مرفقة بالصور على صفحته الرسمية على الفيسبوك عن الزيارة المذكورة، مؤكدا أنها جرت بمشاركة عضوات اللجنة التأسيسية لملتقى القاضيات وعضوات النيابة في فلسطين، وذلك للاطلاع عن كثب على تجربة اتحاد قاضيات المغرب في تأسيس وإدارة الجمعية، وتبادل الخبرات في هذا المجال.

وأوضحت التدوينة أن الزيارة جاءت بالتنسيق مع رئيسة الاتحاد المغربي القاضية مينة سكراتي، حيث تخللت الجولة الدراسية سلسلة من الاجتماعات والنقاشات حول مواضيع مفصلية، من بينها: آليات التسجيل، والنظام الداخلي، وشروط العضوية والانتخابات، إضافة إلى مناقشة التحديات والفرص المستقبلية، وسبل تمكين وتفعيل هذا الجسم القضائي النسائي.

كما اعتبرت التدوينة هذه الزيارة بمثابة خطوة مهمة نحو مدّ جسور التعاون القضائي بين دولة فلسطين والمغرب، من أجل استلهام التجارب الناجحة في تعزيز وتمكين دور القاضيات وتمثيلهن في الأطر المهنية.

ويأتي هذا اللقاء في أعقاب انتخاب القاضية المغربية ورئيسة اتحاد القاضيات المغربيات، مينة سكراتي، على رأس “الجمعية الدولية للنساء القاضيات”، خلال الدورة 17 من المؤتمر الدولي للجمعية المذكورة والذي احتضنته كاب تاون في جنوب أفريقيا.

وتعتبر مينة سكراتي التي تشغل منصب قاضية في المحكمة الإدارية في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، أول قاضية عربية تتولى رئاسة هذه الهيئة المهنية النسائية الدولية.