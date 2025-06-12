القافلة المغاربية على مشارف مصراتة وتناشد مصر تسهيل مرورها لرفح- (صور)

تونس: وصلت “قافلة الصمود لكسر الحصار عن غزة“، الخميس، إلى مشارف مدينة مصراتة الليبية، وناشدت السلطات المصرية تسهيل مرورها إلى مدينة رفح المتاخمة لقطاع غزة الذي ترتكب فيه إسرائيل إبادة جماعية منذ 20 شهرا.

وقال متحدث القافلة الشعبية المغاربية نبيل الشنوفي: “نحن الآن على مشارف مصراتة، وسنمر إلى (مدن) سرت وبني وليد ثم بنغازي” شرق ليبيا.

وأضاف أن “القافلة تحظى باستقبالات كبيرة في مدخل مصراتة تدل على الكرم الكبير لأشقائنا في ليبيا”.

الشنوفي أفاد بأن “موريتانيين التحقوا اليوم (الخميس) بالقافلة، ومعنا مشاركون من المغرب، والقافلة أصبحت مغاربية تماما”.

وتتوجه القافلة نحو مدينة العريش المصرية على أمل السماح لها بالتوجه إلى مدينة رفح الحدودية مع قطاع غزة المحاصر إسرائيليا.

وبهذا الخصوص، قال الشنوفي: “راسلنا السفارة المصرية في تونس عديد المرات، وحملنا (سلمنا) قائمة المشاركين فيها (القافلة) عند مقابلتنا سعادة سفير مصر في تونس (باسم حسن)”.

وتابع: “خلال المقابلة وضحنا لسعادة السفير المصري أهداف القافلة، وعبَّرنا عن استعدادنا للقيام بأي شيء يوصي به الطرف المصري”.

الشنوفي مضى قائلا: “مستعدون للتعامل مع أي طلبات من الجانب المصري لتسهيل مرورنا إلى رفح”.

وأردف: “نطلب من الدولة المصرية أن تتفهم حقيقة القافلة، ومنحنا تسهيلات ملثما سهلت السلطات التونسية دخول الوفد الجزائري إلى أراضيها، وبالمثل فعلت السلطات الليبية معنا”.

(الأناضول)