القاهرة الإخبارية: حماس عبرت عن حرصها على عودة مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة- (فيديو)

القاهرة: قالت قناة القاهرة الإخبارية إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عبرت خلال اجتماع بالقاهرة مع مدير المخابرات المصرية عن حرصها على سرعة العودة إلى مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

ونقلت القناة عن مصدر مطلع قوله “حماس أبدت خلال الاجتماع حرصها على سرعة العودة إلى مفاوضات وقف إطلاق النار والتهدئة”.

مصدر مصري مطلع: وفد حماس التقى اليوم رئيس المخابرات العامة المصرية لبحث سبل دفع جهود التهدئة في غزة#القاهرة_الإخبارية #فلسطين #غزة #مصر pic.twitter.com/8MeHkpaatQ — القاهرة الإخبارية – AlQahera News (@Alqaheranewstv) August 13, 2025

والثلاثاء، أعلنت حركة “حماس” أن وفداً برئاسة خليل الحية وصل إلى القاهرة، بدعوة رسمية من مصر، لبحث سبل وقف الحرب على قطاع غزة وإدخال المساعدات وإنهاء معاناة الفلسطينيين، إضافة إلى مناقشة العلاقات الفلسطينية الداخلية وتطوير التعاون مع القاهرة.

وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن بلاده تعمل بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة للعودة إلى مقترح هدنة لمدة 60 يوماً، يتضمن وقفاً لإطلاق النار، والإفراج المتبادل عن أسرى من الجانبين، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع دون عوائق، على أن يضمن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ المراحل اللاحقة لإنهاء الحرب.

ويشمل المقترح، الذي كان مطروحاً في جولة مفاوضات غير مباشرة بالدوحة الشهر الماضي، الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء على مرحلتين، وإعادة جثامين 18 آخرين، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين وزيادة المساعدات.

وتشهد الساحة الإسرائيلية انقساماً داخل فريق التفاوض بشأن التقدم في المباحثات، وسط توقعات بزيادة الضغوط الدولية على الجانبين لاستئنافها.

وكانت حماس قد أعلنت استعدادها لإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، مقابل إنهاء الحرب وانسحاب الجيش من غزة.

