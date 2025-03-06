القاهرة تعلن تحرير مصريين اختطفتهم قوات “الدعم السريع” بالسودان- (تدوينة)

القاهرة: أعلنت القاهرة، الخميس، أنه تم تحرير مصريين مختطفين لدى قوات “الدعم السريع” في السودان، بالتنسيق مع السلطات المحلية.

وقالت وكالة الأنباء المصرية الرسمية إن “الأجهزة المعنية في مصر، بالتنسيق مع نظيرتها بالسودان، تتمكن من تحرير المصريين المختطفين من قبل مليشيا الدعم السريع”.

وأضافت أن “عملية تحرير المصريين جاءت بناء على توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستعادتهم”.

وتابعت: “تم نقل المصريين المختطفين من مناطق الاشتباكات بوسط الخرطوم إلى مدينة بورتسودان (غرب)، وإعادتهم لمصر سالمين”.

ونشرت قناة “القاهرة الإخبارية”، عبر منصة “إكس”، صورا تظهر استقبالا حارا بين عدد من المحررين وأسرهم.

وبينما لم تتطرق الوكالة ولا القناة إلى عدد المحررين، فيما ذكرت تقارير إعلامية محلية أنهم 7 مصريين كانوا مختطفين منذ عام 2023، بعد نحو شهرين من اندلاع الحرب في السودان.

ويخوض الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” منذ أبريل/ نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.

وحتى الساعة 12:15 “ت.غ” لم يصدر عن الخرطوم ولا “الدعم السريع” تعقيب بشأن ما أعلنته القاهرة.

وتدعم مصر السلطات الرسمية في جارتها الجنوبية، بقيادة رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وتدعو قوات “الدعم السريع” إلى إنهاء الحرب ضد الدولة السودانية.

(الأناضول)