القاهرة.. حريق يصيب 22 شخصا ويعطل الاتصالات مؤقتا- (صور)

القاهرة: أصيب 22 شخصًا، الاثنين، وفق حصيلة أولية، جراء حريق اندلع في مركز اتصالات رئيسي وسط العاصمة المصرية القاهرة، ما أدى إلى تعطل جزئي في شبكات الاتصالات والإنترنت في البلاد.

وقالت وزارة الصحة المصرية في بيان إن “الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس وسط العاصمة القاهرة أدى إلى إصابة 14 مواطنًا، تم نقلهم على الفور إلى مستشفى القبطي بشارع رمسيس لتلقي العلاج”.

ولاحقا، قال متحدث وزارة الصحة المصرية حسام عبدالغفار، في تصريحات لإعلام محلي إن الحصيلة الأولية لحريق سنترال رمسيس بلغت 22 مصابًا، تم نقلهم إلى مستشفيات القطامية والمنيرة والدمرداش في العاصمة القاهرة وكانت معظم الإصابات نتيجة اختناق وحروق سطحية من الدرجة الأولى، وجميع الحالات مستقرة.

وذكرت وكالة الأنباء المصرية أن فرق الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة باشرت عمليات التبريد داخل المبنى لضمان عدم تجدد اشتعال النيران، وذلك عقب إخماد الحريق.

وأوضحت الشركة المصرية للاتصالات (حكومية) في بيان أنه تم التعامل مع الحريق فورا بالتعاون مع قوات الحماية المدنية، لافتة إلى أنه تم فصل الكهرباء عن المبنى بالكامل خلال عملية الإخماد لضمان سلامة العاملين ومنع انتشار النيران، ما تسبب في تعطل مؤقت لبعض خدمات الاتصالات.

وأشارت إلى أنه “سيتم حصر جميع الخدمات التي تأثرت فور الانتهاء من عمليات الإطفاء من أجل تعويض المتضررين”، مؤكدة أن الفرق الفنية ستباشر أعمالها لضمان عودة الخدمات للعمل بشكل كامل في أسرع وقت.

من جهتها، طمأنت مدينة الإنتاج الإعلامي (حكومية) في بيان بأن الحريق “لم ولن يؤثر على البث الهوائي لبرامج التوك شو والبرامج المباشرة على الهواء في كافة القنوات الفضائية العاملة داخل المدينة”.

وأشارت إلى أن التأثير اقتصر فقط على خطوط الإنترنت والهاتف الأرضي والمحمول، ما أثر على قدرة معدي البرامج على التواصل مع الضيوف والمصادر بالصورة الكاملة.

كما اعتذرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان عن عدم انتظام منظومة حجز التذاكر على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن “ذلك نتج عن ظروف طارئة خارجة عن إرادتها، نتيجة لأعطال شبكة الإنترنت من الشركة”.

وفي السياق ذاته، أعلنت محافظة الجيزة (غرب القاهرة) عن عطل تقني في الخط الساخن المخصص للإسعاف بالمحافظة بسبب الحريق، داعية المواطنين إلى استخدام أرقام هاتفية بديلة لطلب الدعم الإسعافي حتى عودة الخدمة إلى طبيعتها.

وأفادت وزارة الطيران المدني بمصر، في بيان، بأنه “نتيجة لحدوث عطل مفاجئ ومؤقت في شبكات الاتصالات والإنترنت شهدت حركة الطيران تأخيرات محدودة في مواعيد إقلاع بعض الرحلات”.

وأوضحت أنه “تم على الفور تفعيل خطة الطوارئ المعتمدة لضمان استمرارية التشغيل حيث يتم التنسيق لمغادرة جميع الرحلات دون إلغاء أي منها”.

ولفتت إلى أنه “جار ترحيل معظم الرحلات الجوية بالطرق البديلة باستثناء عدد محدود من الرحلات الدولية التي يُجرى حاليًا التنسيق بشأنها لتفعيل الإجراءات التشغيلية البديلة”.

(الأناضول)