القبارصة الأتراك يرفضون اتهامات الموساد باستخدام إيران للجزيرة لأهداف إرهابية: ادعاءات خبيثة 

الحاخام الأكبر لقبرص، يضيء الشموع في الكنيس المركزي اليهودي في لارنكا، 17 أكتوبر 2023- رويترز

إسطنبول: نفت السلطات القبرصية التركية “ادعاءات خبيثة ولا أساس لها” من جانب إسرائيل، بأن إيران تستخدم شمال قبرص “لأهداف إرهابية”.

وأصدرت وزارة خارجية قبرص الشمالية الانفصالية بياناً، أمس الإثنين، بعد أن قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في اليوم السابق، إن إسرائيل ساعدت قبرص في إحباط هجوم أمرت به إيران ضد الإسرائيليين واليهود في الجزيرة.

ولم يقدم مكتبه تفاصيل عن الهجوم المزمع، لكن البيان الصادر عن جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد) قال إن إسرائيل منزعجة مما تعتبره استخداماً إيرانياً لشمال قبرص “سواء لأهداف إرهابية، أو كمنطقة عمليات وعبور”.

وقال البيان القبرصي التركي: “تواصل الحكومة الإسرائيلية إطلاق التصريحات التي تتعارض مع الحقائق لصرف الرأي العام الدولي عن هجماتها اللاإنسانية في غزة والضفة الغربية”.

ورداً على الادعاء بأن إيران تستخدمها في أنشطة إرهابية، قالت الوزارة: “إننا نرفض بشدة هذا الادعاء الخبيث الذي لا أساس له من الصحة، والذي يفتقر إلى الأدلة”.

ولم تعترف سوى تركيا بالدولة القبرصية التركية الانفصالية في شمال قبرص، التي تنتقد بشدة تصرفات إسرائيل في غزة، منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول. وتتمتع الحكومة المعترف بها دولياً في جنوب قبرص بعلاقات وثيقة مع إسرائيل.

وانقسمت قبرص بعد غزو تركي عام 1974 نتيجة انقلاب قصير بإيعاز من اليونان.

(رويترز)