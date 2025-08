القبض على العداءة الأمريكية ريتشاردسون لاعتدائها على صديقها في مطار واشنطن

واشنطن: أُلقي القبض على العداءة الأمريكية شاكاري ريتشاردسون، بطلة العالم في سباق 100 متر، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، بتهمة الاعتداء على صديقها في مطار سياتل-تاكوما الدولي.

ووفقًا لتقرير الشرطة، وُجّهت إلى ريتشاردسون، يوم الأحد الماضي، تهمة العنف الأسري من الدرجة الرابعة. وكانت قد شاركت، أول أمس الخميس، في الجولة الافتتاحية لسباق 100 متر سيدات ضمن بطولة ألعاب القوى الأمريكية المقامة في يوجين، ولاية أوريغون. وبصفتها البطلة الحالية، تملك بطاقة تأهل تلقائي للمشاركة في بطولة العالم المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل في طوكيو.

وجاء في بيان الاتحاد الأمريكي لألعاب القوى: “الاتحاد على علم بالتقارير، ولن يُعلّق على هذا الأمر”.

ولم يرد وكيل ريتشاردسون على طلب التعليق المُرسل عبر البريد الإلكتروني.

وذكر تقرير الشرطة أن أحد الضباط في المطار تلقى بلاغًا من مشرف في إدارة أمن النقل بشأن وقوع شجار بين ريتشاردسون، البالغة من العمر 25 عامًا، وصديقها العداء كريستيان كولمان.

Sha’Carri Richardson put her hands on her boyfriend and was arrested on a fourth-degree domestic assault charge. Women are blaming the man even though security footage clearly shows her shoving him and throwing objects at him. Women will always defend a female abuser, and that is… pic.twitter.com/ogcZw7lbmD

— Daphne (@celebriD) August 2, 2025