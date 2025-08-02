رياضة

القبض على العداءة الأمريكية ريتشاردسون لاعتدائها على صديقها في مطار واشنطن

منذ 22 دقيقة

ريتشاردسون في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس. (أ ف ب)

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واشنطن: أُلقي القبض على العداءة الأمريكية شاكاري ريتشاردسون، بطلة العالم في سباق 100 متر، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، بتهمة الاعتداء على صديقها في مطار سياتل-تاكوما الدولي.

ووفقًا لتقرير الشرطة، وُجّهت إلى ريتشاردسون، يوم الأحد الماضي، تهمة العنف الأسري من الدرجة الرابعة. وكانت قد شاركت، أول أمس الخميس، في الجولة الافتتاحية لسباق 100 متر سيدات ضمن بطولة ألعاب القوى الأمريكية المقامة في يوجين، ولاية أوريغون. وبصفتها البطلة الحالية، تملك بطاقة تأهل تلقائي للمشاركة في بطولة العالم المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل في طوكيو.

وجاء في بيان الاتحاد الأمريكي لألعاب القوى: “الاتحاد على علم بالتقارير، ولن يُعلّق على هذا الأمر”.

ولم يرد وكيل ريتشاردسون على طلب التعليق المُرسل عبر البريد الإلكتروني.

وذكر تقرير الشرطة أن أحد الضباط في المطار تلقى بلاغًا من مشرف في إدارة أمن النقل بشأن وقوع شجار بين ريتشاردسون، البالغة من العمر 25 عامًا، وصديقها العداء كريستيان كولمان.

وقام الضابط بمراجعة تسجيلات الكاميرات، ولاحظ أن ريتشاردسون مدت ذراعها اليسرى وأمسكت بحقيبة ظهر كولمان وجذبتها بعيدًا، ثم بدت وكأنها تعترض طريقه بينما كان يحاول تجاوزها، قبل أن يتم دفعه باتجاه الحائط.

وذكر التقرير أن ريتشاردسون قامت بإلقاء شيء على كولمان، وأشارت إدارة أمن النقل إلى أنه قد يكون سماعة أذن.

وفي تقرير الشرطة، قال الضابط: “تم إبلاغي بأن كولمان لا يرغب في الاستمرار بالتحقيق، ورفض أن يُعتبر ضحية”.

يُذكر أن ريتشاردسون فازت بسباق 100 متر في بطولة العالم 2023 في بودابست، وحصدت الميدالية الفضية في أولمبياد باريس الصيف الماضي.

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