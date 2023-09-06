القبض على داعية مصري روج لـ”عمرة البدل” مقابل 4 آلاف جنيه- (تدوينة)

القاهرة- “القدس العربي”:

أكد مقربون من الداعية المصري أمير منير، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليه أمس الثلاثاء، على خلفية البلاغ الذي يتهمه بالنصب على المواطنين من خلال الترويج لأحد التطبيقات يتوسط لأداء العمرة عن غير المقتدرين كالمرضى والعاجزين مقابل 4000 جنيه مصري.

وأعلن الداعية محمد الغليظ القبض على منير، وكتب على صفحته: كم من أمر لولا تناول السفهاء له ونشرهم وكذبهم ومبالغتهم لما كان شيئا، فينفخون في ومضة حتى تصبح حريقا يحرق الناس حولهم، وهم آمنون في سربهم عندهم قوت يومهم وفي عافية في بدنهم، وظالمون لغيرهم وهم لا يشعرون.

وكان محامي مصري يدعى هاني سامح تقدم ببلاغ إلى النائب العام المصري، يتهم فيه منير، بارتكاب جرائم تلقي الأموال والتبرعات والدعوة دون ترخيص من وزارة الأوقاف والنصب.

وقال المحامي في بلاغه، إن أمير لجأ لإنشاء تطبيق لتحصيل مبالغ مالية عن طريق ادعاء عمل العُمرات للغير من قبل أشخاص يقيمون خارج البلاد وتحويل الأموال بالدولار إليهم.

وأضاف البلاغ أن منير قام بإنشاء منصة على باتريون لتلقي التبرعات والأموال لصرفها على شخصه وحدد لها قيم تصل إلى 500 دولار شهريا للفرد الداعم.

وكان الداعية أمير منير أثار جدلا واسعا، بعد دعوته لتطبيق يتوسط لأداء العمرة عن الأشخاص غير المقتدرين كالمرضى والعاجزين أو عن المتوفين، مقابل مبلغ مالي، 4000 جنيه مصري.

جاء ذلك بعد مقطع فيديو نشره منير عبر صفحته في موقع فيسبوك، روّج خلاله لتطبيق “عمرة البدل” الإلكتروني، كما قدم لأول 500 شخص من جمهوره الذي يتجاوز 5 ملايين متابع، خصمًا يصل إلى نحو 35% من تكاليف العمرة.

الجدل الذي أثارته دعوة منير، دفعت دار الإفتاء المصرية للرد على قضية “عمرة البدل”.

وتحت عنوان “سماسرة الدين باب لتفريغ الشعائر الدينية من مضمونها”، قالت دار الإفتاء في منشور على صفحتها الرسمية على الفيسبوك: من المقرر أن الله قد شرع العبادات من فرائض ونوافل لمقاصد كبرى، منها تقريب العباد إليه سبحانه وتعالى، وتهذيب النفس البشرية، ولابد للإنسان أن يستحضر تلك المقاصد والمعاني أثناء عبادته.

وأضافت الدار: من باب التيسير على الأفراد، خاصة المرضى وأصحاب الأعذار، نجد أن الشريعة أجازت الإنابة في أداء بعض العبادات بشروطٍ معينة، وأن الفقهاء كانوا يتكلمون عن حالات فردية لم تتحول إلى ظاهرة، وكذلك لم تتحول إلى وظيفة أو تجارة للبعض يتربحون منها.

وتابعت الدار: لم نجد على طول السنين الماضية من تفرع لأداء هذه العبادات مقابل أجر، فضلًا عن أن يصبح وسيطًا (سمسارًا) بين الراغب في العمرة وبين من يؤديها عنه، فإن من الأمور اللازمة في الإنابة أن يختار الشخص الصالح الموثوق بأمانته، ولا يتساهل فيجعل عبادته بيد من لا يعرف حاله.

وختمت الدار: ما حدث من استهجان واستنكار من عموم الناس لمثل هذه الأفكار المستحدثة لهو دليل على وعي الجمهور ورفضهم لتحويل الشعائر والعبادات إلى وظيفة أو مهنة تؤدى بلا روح أو استحضار خشوع، هذا الوعي الجماهيري هو جدار الوقاية الأول للمجتمعات في مواجهة كل ما هو مُستنكَر وخارج عن المألوف.