القبض على رئيس التحقيق بالمخابرات الجوية سابقاً في اللاذقية السورية

دمشق: أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على العميد سالم داغستاني، الرئيس السابق لفرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية، بعملية في محافظة اللاذقية شمال غربي البلاد.

جاء ذلك وفق بيان لوزارة الداخلية، الأربعاء، على قناتها الرسمية بمنصة تلغرام.

وقالت: “تمكنت إدارة الأمن العام في مدينة اللاذقية، عقب عملية أمنية، من إلقاء القبض على العميد سالم داغستاني، الرئيس السابق لفرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية”، مشيرة إلى أنه “متورط في ارتكاب جرائم حرب”.

وارتبط اسم شعبة المخابرات الجوية في سوريا بالرعب والتعذيب إذ كانت مركزاً لقمع السوريين في عهد نظام الأسد المخلوع.

تمكنت إدارة الأمن العام في مدينة اللاذقية، عقب عملية أمنية، من إلقاء القبض على العميد سالم داغستاني، الرئيس السابق لفرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية، والمتورط في ارتكاب جرائم حرب ويُذكر أن داغستاني شغل سابقاً عدة مناصب، منها رئيس قسم التحقيق في سجن صيدنايا، pic.twitter.com/wX78cu472a — وزارة الداخلية السورية (@syrianmoi) April 16, 2025

وأشارت الداخلية السورية إلى أن داغستاني “شغل سابقاً عدة مناصب، منها رئيس قسم التحقيق في سجن صيدنايا، ورئيس اللجنة الأمنية في منطقة الغوطة الشرقية، وكان له دور محوري في تنفيذ ما يُعرف بملف المصالحات”.

وأوضحت أنه “جرى تحويله أصولًا إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه”.

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فتحت إدارة العمليات العسكرية مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع لتسليم سلاحهم، إلا أن رفض بعضهم أدى لمواجهات في عدد من المحافظات.

كما تعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وملاحقة فلول النظام السابق الذين يثيرون قلاقل أمنية، لا سيّما في منطقة الساحل، معقل كبار ضباط نظام الأسد وطائفته.

وبسطت فصائل سورية، في 8 ديسمبر الماضي، سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاماً من “حزب البعث” الدموي، و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

وفي 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين الشرع رئيساً للبلاد خلال مرحلة انتقالية، من المقرر أن تستمر خمس سنوات.

(الأناضول)