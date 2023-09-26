نيويورك: أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، القبض على رجل الأعمال المصري وائل حنا المتهم في قضية السيناتور الأمريكي بوب مينينديز، في مطار جون كينيدي.

وكان ممثلو الادعاء قد قالوا في وقت سابق إن من المقرر أن يمثل وائل حنا، أمام محكمة اتحادية في مانهاتن الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة (18:00 بتوقيت غرينتش) اليوم الثلاثاء.

واتهم ممثلو الادعاء مينينديز، الجمعة، بتلقي رشى من ثلاثة رجال أعمال من ولاية نيوجيرزي من بينهم وائل حنا.

وقالوا إن مينينديز قبل سبائك ذهب ومئات الآلاف من الدولارات نقدا مقابل استخدام سلطته ونفوذه لمساعدة الحكومة المصرية والتدخل في تحقيقات إنفاذ القانون مع رجال الأعمال.

وانضم أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الديمقراطيون تامي بالدوين وبوب كيسي وجون تيستر، اليوم الثلاثاء، إلى عدد متزايد من الديمقراطيين في مطالبة السيناتور مينينديز بالاستقالة.

وقال مينينديز، وهو ديمقراطي أيضا، أمس الإثنين، إنه سيبقى في مجلس الشيوخ ويواجه الاتهامات.

كما دعا أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون جون فيترمان وشيرود براون وبيتر ويلش إلى استقالة مينينديز. وطالب بذلك أيضا عدد من المسؤولين الديمقراطيين المنتخبين في نيوجيرزي التي ينتمي إليها مينينديز ومنهم حاكم الولاية فيل ميرفي.

وإذا استقال مينينديز، فسيقوم ميرفي بتعيين خليفته المؤقت. ومن غير المرجح أن يغير ذلك ميزان القوى في المجلس حيث يتمتع الديمقراطيون بأغلبية ضئيلة تبلغ 51 مقعدا مقابل 49 للجمهوريين. وربما تؤدي المشكلات القانونية التي يواجهها مينينديز إلى تعقيد جهود حزبه للحفاظ على سيطرته على مجلس الشيوخ على الرغم من أن نيوجيرزي لم تنتخب جمهوريا لهذا المقعد منذ عام 1972.

وبعد الإعلان عن الاتهامات يوم الجمعة، قال النائب الديمقراطي آندي كيم يوم السبت إنه سينافس مينينديز على مقعده.

مينينديز، وهو صوت قوي في السياسة الخارجية لدرجة أنه خالف توجه حزبه في بعض الأحيان، تنحى مؤقتا عن منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ التزاما بقواعد الديمقراطيين في المجلس.

(رويترز)