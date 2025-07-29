 القبض على رمضان صبحي لاعب بيراميدز في مطار القاهرة

القاهرة: ألقت الأجهزة الأمنية في مطار القاهرة الدولي القبض على رمضان صبحي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز المصري أثناء فحص أوراقه عائدا من تركيا عقب انتهاء معسكر إعداد فريقه استعدادا للموسم الجديد، تنفيذا لقرار قضائي صادر ضده.

وكان رمضان صبحي قد تم اتهامه في شهر مايو/ أيار الماضي بقيام فرد آخر بأداء الامتحان بأحد المعاهد الخاصه بدلا منه.

وأفادت وسائل إعلام مصرية، أنه تبيّن صدور أمر ضبط وإحضار من نيابة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، لتنفيذ حكم غيابي في قضية التزوير ضد صبحي.

وتعود أحداث القضية إلى مايو 2025، عندما تم ضبط طالب داخل معهد سياحة وفنادق في منطقة أبو النمرس، أثناء تأديته امتحانا بدلا من رمضان صبحي. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل الطالب وفرد أمن بالمعهد إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات. وتبين لاحقا أن الطالب انتحل صفة رمضان صبحي مقابل مبالغ مالية.

(د ب أ)