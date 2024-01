القبض على سائق بعد اصطدام سيارته ببوابة البيت الأبيض- (تغريدة)

واشنطن- “القدس العربي”: قالت وكالة الخدمة السرية إنها ألقت القبض على شخص مساء الإثنين بعد اصطدام سيارة ببوابة البيت الأبيض.

وقال أنتوني جوجليلمي، المتحدث باسم الخدمة السرية، في منشور على المنصة المعروفة سابقًا باسم تويتر:” قبل الساعة السادسة مساءً بقليل، اصطدمت سيارة ببوابة خارجية لمجمع البيت الأبيض”.

وأضاف “تم احتجاز السائق ونحن نحقق في سبب وطريقة الاصطدام”.

Shortly before 6p.m., a vehicle collided with an exterior gate on the White House complex. The driver has been taken into custody & we are investigating the cause & manner of the collision. Expect traffic implications at 15th Street & Pennsylvania Ave & adjacent intersections. pic.twitter.com/n3M7zsFkvm

