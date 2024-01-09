سياسة | دولي | الولايات المتحدة

القبض على سائق بعد اصطدام سيارته ببوابة البيت الأبيض- (تغريدة)

9 - يناير - 2024

رائد صالحة
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واشنطن- “القدس العربي”: قالت وكالة الخدمة السرية إنها ألقت القبض على شخص مساء الإثنين بعد اصطدام سيارة ببوابة البيت الأبيض.

وقال أنتوني جوجليلمي، المتحدث باسم الخدمة السرية، في منشور على المنصة المعروفة سابقًا باسم تويتر:” قبل الساعة السادسة مساءً بقليل، اصطدمت سيارة ببوابة خارجية لمجمع البيت الأبيض”.

وأضاف “تم احتجاز السائق ونحن نحقق في سبب وطريقة الاصطدام”.

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