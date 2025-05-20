القبض على سوري مشتبه به في طعن خمسة أشخاص بمدينة بيليفيلد الألمانية

برلين: أعلنت الشرطة الألمانية، مساء الإثنين، عن إلقاء القبض على رجل يشتبه في طعنه خمسة أشخاص في مدينة بيليفيلد الواقعة غربي البلاد.

وذكرت الشرطة أن المشتبه به، الذي يُعتقد أنه سوري (35 عاما) ألقي القبض عليه في وقت متأخر من مساء الإثنين في بلدة هايلغنهاوس بالقرب من مدينة دوسلدورف، عقب مداهمة نفذتها قوات خاصة لموقعين هناك.

وأفادت السلطات بأنها “شبه متأكدة” من أن الشخص المحتجز هو المشتبه الرئيسي في القضية، إلا أن إجراءات التحقق من الهوية لا تزال جارية.

وكان الهجوم قد وقع في وقت مبكر من صباح الأحد، خارج حانة قريبة من محطة القطار الرئيسية في بيليفيلد، حيث هاجم رجل مجموعة مكونة من خمسة رجال تتراوح أعمارهم بين 22 و27 عاما باستخدام أداة حادة.

وأصيب أربعة من الضحايا بجروح خطيرة، وكان اثنان منهم في حالة حرجة في البداية، لكن حالتهما استقرت لاحقا، بحسب ما أفادت به متحدثة باسم الشرطة، ليل الإثنين.

وبحسب التقارير، تمكن أفراد المجموعة من مقاومة المهاجم وإصابته قبل أن يفرّ من المكان.

وخلال تفتيش مسرح الجريمة، عثرت الشرطة على عدة سكاكين، بالإضافة إلى حقيبة تحتوي على وثائق هوية وزجاجة تحوي سائلا برائحة البنزين. ولم تؤكد الشرطة حتى الآن ما إذا كانت إحدى السكاكين قد استخدمت في الهجوم.

وقال ممثلو الادعاء في بيليفيلد إن التحقيق لا يزال جاريا ويشمل “جميع الاتجاهات المحتملة”، مشيرين إلى إمكانية تقديم مزيد من التفاصيل في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

وأكدت الشرطة أن المشتبه به لا يملك أي سجل جنائي سابق.

