القبض على شرطي ألماني بتهمة سرقة 57 ألف يورو من سائق سيارة

برلين: أعلن الادعاء العام والشرطة في ألمانيا، الثلاثاء، القبض على شرطي وإيقافه عن العمل فوراً، لاتهامه بسرقة عشرات الآلاف من اليوروات من قائد سيارة، خلال عملية تفتيش غير حقيقية.

وأضاف الادعاء والشرطة أنه تم تحريز أدلة ثبوت، خلال عملية تفتيش، جرت، الإثنين، لمسكن الشرطي، وقاعات الخدمة التي كان يستخدمها، لكنهما أشارا إلى أنه تم إخلاء سبيل الضابط، لأن أمر الاعتقال الصادر بحقه لم يعد ساري المفعول.

ووفقاً للتحقيقات، فإنه يُعْتَقَد أن الشرطي (48 عاماً) كان له شريك في الجريمة، لكن هذا الشريك لا يزال غير معروف حتى الآن.

ويُعْتَقَد أن الضابط وشريكه قاما بتوقيف قائد السيارة بعد التلويح له بإشارات خاصة وعلامة توقيف ضوئية تابعة للشرطة، وذلك قبل وقت قصير من منتصف ليل التاسع عشر من تموز/يوليو الماضي، على الطريق السريع في برلين.

وكان الضابط أنهى دوامه اليومي في ذلك الوقت، وكان يستقل سيارة الخدمة المدنية التابعة لإدارته، لكنه كان لا يزال يرتدي الملابس الرسمية، ويحمل مسدسه الرسمي في جرابه، حسبما أفادت التحقيقات، ومن ثم اعتقد قائد السيارة (62 عاماً) أن المسألة متعلقة بتفتيش شرطي روتيني.

وأثناء التفتيش قام الشرطي وشريكه بتقييد يدي قائد السيارة بالكلبشات، ثم قاما بأخذ أكثر من 57 ألف يورو من الأموال السائلة من سيارته، وهاتفين محمولين، ويُعْتَقَد أن الرجل تلقى محضر تحفظ (ضبط)، غير أنه لم يتضمن تسجيل الأموال التي أخذها الضابط وشريكه.

ولم يتضح بعد السبب وراء احتفاظ الرجل بمثل هذا المبلغ الكبير في سيارته، وقال متحدث باسم الادعاء العام في برلين إن السؤال عن مصدر هذه الأموال هو جزء من التحقيقات التي ستوضح أيضاً السبب في إخراج هذا الرجل بالتحديد من حركة السير على الطريق السريع.

(د ب أ)