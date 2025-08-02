القبض على صانعتي محتوى لنشرهما مقاطع فيديو خادشة للحياء في مصر- (فيديو)

القاهرة: أعلنت وزارة الداخلية المصرية القبض صانعتي محتوى لنشرهما مقاطع فيديو خادشة للحياء بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

وقالت الداخلية المصرية، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك ليل الجمعة /السبت: “ورد عدد من البلاغات ضد صانعتي محتوى لنشرهما مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظا خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا التشكيك فى مصادر ثرواتهما”.

وأضافت أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورتين (ربتا منزل – مقيمتان في القاهرة والقليوبية)، مشيرة إلى أنه بمواجهتهما اعترفتا بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

ولفتت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

(د ب أ)