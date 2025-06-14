سياسة | دولي | إيران

القبض على فلسطيني من عرب الـ48 بعد نشره محتوى مؤيدا لإيران على مواقع التواصل- (صورة)

منذ 24 دقيقة

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تل أبيب: أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم السبت، أنها ألقت القبض على رجل بعد أن نشر محتوى مؤيدا لإيران على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقا للبيان، فإن الرجل من بلدة كفر كنا قرب الناصرة (شمال)، وكان قد نشر صورة لعلم إيران مع رمز تعبيري لتحية عسكرية، وذلك ردا على الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل.

وأضافت الشرطة أنها تلقت بلاغات عن المنشور، وقامت بتوقيف الرجل في منزله واقتادته للتحقيق.

وجاء في البيان: “ستتخذ الشرطة الإسرائيلية إجراءات صارمة ضد أي شخص يمتدح التنظيمات الإرهابية والدول المعادية، أو يتعاطف معها ويمجد أفعالها خلال فترات الحرب سواء على وسائل التواصل أو في غيرها”.

وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية قد شنت، منذ الساعات الأولى من يوم الجمعة، سلسلة غارات على منشآت نووية إيرانية، ومواقع للقيادة العسكرية والعلماء البارزين.

وردت طهران بهجمات صاروخية وهجمات بطائرات مسيرة ضد إسرائيل، أسفرت عن وقوع قتلى ومصابين.

(د ب أ)

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