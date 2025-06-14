القبض على فلسطيني من عرب الـ48 بعد نشره محتوى مؤيدا لإيران على مواقع التواصل- (صورة)

تل أبيب: أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم السبت، أنها ألقت القبض على رجل بعد أن نشر محتوى مؤيدا لإيران على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقا للبيان، فإن الرجل من بلدة كفر كنا قرب الناصرة (شمال)، وكان قد نشر صورة لعلم إيران مع رمز تعبيري لتحية عسكرية، وذلك ردا على الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل.

ألقت #شرطة لواء الشمال القبض على شاب من #كفر_كنا بعد نشره صورة لعلم #إيران مرفقة بأغنية ورمز تعبيري يشير إلى التحية للعلم. وقد تم توقيفه بعد تحديد هويته، ويخضع حاليًا للتحقيق. تؤكد الشرطة أنها ستواصل التصدي لأي مظاهر تعاطف مع منظمات أو دول معادية خلال أوقات الحرب، سواء على… pic.twitter.com/30nILnRI3W — شرطة اسرائيل- israel police (@Israelpolice_Ar) June 14, 2025

وأضافت الشرطة أنها تلقت بلاغات عن المنشور، وقامت بتوقيف الرجل في منزله واقتادته للتحقيق.

وجاء في البيان: “ستتخذ الشرطة الإسرائيلية إجراءات صارمة ضد أي شخص يمتدح التنظيمات الإرهابية والدول المعادية، أو يتعاطف معها ويمجد أفعالها خلال فترات الحرب سواء على وسائل التواصل أو في غيرها”.

وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية قد شنت، منذ الساعات الأولى من يوم الجمعة، سلسلة غارات على منشآت نووية إيرانية، ومواقع للقيادة العسكرية والعلماء البارزين.

وردت طهران بهجمات صاروخية وهجمات بطائرات مسيرة ضد إسرائيل، أسفرت عن وقوع قتلى ومصابين.

(د ب أ)