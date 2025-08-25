القبض على مؤسس “ترامب برغر” الأردني

“القدس العربي”: ألقت دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية القبض على أردني شريك مؤسس لمطعم “ترامب برغر” بعد 3 أسابيع من ملاقاة شريكه التجاري المصير نفسه والذي سحبت منه البطاقة الخضراء.

وقال المتحدث باسم إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية إنه ألقي القبض على الأردني من قبل إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في 2 يوليو، و”لن يسمح له بتعريض أي شخص في الولايات المتحدة للخطر مجددا”، بحسب موقع “أر تي”.

ويبلغ المواطن الأردني من العمر 55 عاما، وقد صدر بحقه أمر ترحيل عام 2009، وقضى فترة في سجن فيدرالي بتهمة الاحتيال في مجال الرعاية الصحية وترويج أدوية مضللة.

وواجه أول إدانة له بالاعتداء في عام 2000 قبل أن يدير عملية احتيال مزيفة لتوزيع لقاح إنفلونزا في تكساس. وأثناء وجوده في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، عرض حياة أمريكيين للخطر مرارا وتكرارا.

وفي عام 2007، أدين بالاحتيال في مجال الرعاية الصحية وتزوير علامة تجارية لدواء، وذلك لحقنه 1600 من سكان منطقة هيوستن بلقاحات إنفلونزا مزيفة، على نحو خطير، وفقًا لمتحدث باسم دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية.

وكان من المفترض ترحيله بعد خروجه من السجن، لكنه تمكن من البقاء في البلاد واستخدم الاسم المستعار “إيدي هوى”.

وأعاد هو وزوجته تسمية مقهى بيلفيل الخاص بهما باسم “مقهى ترامب” في عام 2016 عندما ترشح ترامب للرئاسة لأول مرة وانتشر اسمه على نطاق واسع.

وفشل أول مطعم لهما، لكنه بدأ العمل في عام 2020 مع شريك لبناني في مطعم “ترامب برغر”، الذي أصبح في النهاية سلسلة مطاعم.

واختلف الرجلان منذ ذلك الحين، وهما حاليا متورطان في 4 دعاوى قضائية على الأقل، بما في ذلك نزاع مرير حول ملكية علامة ترامب برغر التجارية نفسها.