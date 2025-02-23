القبض على محمد عمرة السجين الفرنسي الهارب في رومانيا بعد مطاردة 9 أشهر- (فيديو)

باريس: ألقي القبض على سجين فرنسي هارب في رومانيا كان قد أثار مطاردة دولية بعد هروبه الدموي قبل تسعة أشهر، حسبما أفادت الحكومة الفرنسية.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن القبض عليه كان “نجاحًا كبيرًا”، وهنأ زملاءه الأوروبيين الذين قاموا بملاحقته.

من جهته، شكر وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو “جميع القوات التي ساعدت في القبض على محمد عمرة في رومانيا”، في منشور على منصة “إكس”.

🇫🇷#فرنسا: وزير الداخلية يعلن اعتقال محمد عمرة في رومانيا بعد فراره منذ 10 أشهر من عربة سجن مما أدى إلى مقتل حارسين (رسمي). pic.twitter.com/xA9y7eFofv — خالد الجلاصي (@Khaledjelassi10) February 22, 2025



وقالت الشرطة الرومانية إنه تم القبض على عمرة خلال عملية نُفذت في العاصمة الرومانية بوخارست.

وكان حارسان قد قُتلا عندما ساعد مسلحون عمرة في الهروب من قافلة السجناء في نورماندي في مايو/أيار الماضي، ما أثار حملة بحث واسعة. وأصدر الإنتربول الدولي إشعارًا للقبض عليه.

وفرّ عمرة، البالغ من العمر 30 عامًا، بعد أن صدر حكم ضده في قضية سرقة في مدينة إيفرو في نورماندي. كما كان قيد التحقيق في جريمة قتل منظمة، ومحاولة قتل، واختطاف أسفر عن وفاة، وفقًا للمدعين العامين. وقالت المدعية العامة في باريس، لور بيكو، إن عمرة كان له صلات مع عصابات الجريمة المنظمة في مرسيليا، وكان يُشتبه في قيادته لشبكة لتهريب المخدرات.

“LA MOUCHE” : L’homme de plus recherché de France, Mohamed Amra, a été arrêté en Roumanie après 284 jours de cavale.

Deux agents pénitentiaires avaient été tués lors de son évasion, à un péage en plein transfert le 14 mai 2024. pic.twitter.com/h52NrSvrdR — Infos Françaises (@InfosFrancaises) February 22, 2025

وجعل هروب عمرة وتاريخه العنيف منه رمزًا للتحديات التي تواجهها قوات إنفاذ القانون الفرنسية في محاربة الجريمة المنظمة وضمان أمن السجناء الذين يمثلون خطورة عالية.

🚨🇫🇷🇷🇴 FLASH | Mohamed Amra au moment de son interpellation à Bucarest (Roumanie), ce samedi. Il s’était teint les cheveux. (Actu17) https://t.co/v3Bp1OgOrs pic.twitter.com/ZJur9b4qMu — Cerfia (@CerfiaFR) February 22, 2025

(أ ب)