سياسة | عربي | سوريا

القبض على مسؤول في المخابرات الجوية بعهد الأسد في سوريا

منذ 58 دقيقة

الصفحة الرسمية للوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

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دمشق: أعلنت السلطات السورية، الأربعاء، إلقاء القبض على رامي منير إسماعيل المدير السابق للمخابرات الجوية بمحافظتي اللاذقية وطرطوس غربي البلاد، والمسؤول عن انتهاكات بحق المدنيين بعهد نظام بشار الأسد.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”: “قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية تلقي القبض على المجرم العميد رامي منير إسماعيل، أحد ضباط النظام البائد”.

وأكدت الوكالة أن إسماعيل “شغل منصب مدير إدارة المخابرات الجوية في محافظتي اللاذقية وطرطوس، ومسؤول عن العديد من الانتهاكات بحق المدنيين”.

كما أشارت إلى أن عملية الاعتقال “نفذت خلال محاولته الفرار خارج البلاد”.

ويأتي إلقاء القبض على إسماعيل في سياق مساعي الإدارة السورية الجديدة لضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة فلول النظام السابق.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث الدموي، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير/ كانون الثاني 2025، أحمد الشرع رئيسا للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر 5 سنوات.

(الأناضول)

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