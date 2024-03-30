القبض على مشتبه به في واقعة احتجاز رهائن بملهى ليلي في هولندا- (صور وفيديو)

أمستردام: انتهت واقعة احتجاز رهائن في ملهى ليلي بشرق هولندا السبت عندما ألقت الشرطة القبض على رجل يضع قناعا خلال خروجه من الملهى.

وجاء في بيان للشرطة “تم إطلاق سراح آخر رهينة للتو. وألقي القبض على شخص واحد… لا يمكننا تقديم المزيد من المعلومات في هذا الوقت”.

🚨#BREAKING: Man who took multiple people hostage in a bar in Ede, Netherlands has been taken into custody after a lengthy standoff with police: All people at the bar are freed and The suspects nationality was Eritrean. pic.twitter.com/f4LHab7PDT — World Source News 24/7 (@Worldsource24) March 30, 2024

وقال صحافيون في مكان الحادث إن رجلا خرج من الملهى الليلي رافعا يديه ثم ألقت الشرطة القبض عليه ووضعته في سيارة تابعة لها.

وذكرت الشرطة على وسائل التواصل الاجتماعي أنها أرسلت عدة وحدات من القوات الخاصة إلى الموقع، وهو مبنى في وسط مدينة إيده، للتعامل مع احتجاز الرهائن.

وأفادت الشرطة في وقت سابق بأنه لا يوجد ما يشير إلى أن عملية احتجاز الرهائن تمت بدافع إرهابي.

ونقلت صحيفة دي تيليغراف الوطنية عن عدة مصادر لم تكشف عن هوياتها القول إن رجلا بحوزته أسلحة ومتفجرات احتجز رهائن في ملهى ليلي.

Hamasiarze się odpalili.

Ede, 60 km od Amsterdamu.

Sprawca przetrzymuje zakładników w kawiarni i twierdzi, że ma torbę wypełnioną ładunkami wybuchowymi.

Ja prdole. Zaczyna się…pic.twitter.com/jMdwKZzyrH — Kasia🇵🇱🇫🇷🇺🇦🇮🇱 (@KasiaActus) March 30, 2024





(رويترز)