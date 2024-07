القبض على مشتبه به في واقعة احتجاز رهائن بملهى ليلي في هولندا- (صور وفيديو)

أمستردام: انتهت واقعة احتجاز رهائن في ملهى ليلي بشرق هولندا السبت عندما ألقت الشرطة القبض على رجل يضع قناعا خلال خروجه من الملهى.

وجاء في بيان للشرطة “تم إطلاق سراح آخر رهينة للتو. وألقي القبض على شخص واحد… لا يمكننا تقديم المزيد من المعلومات في هذا الوقت”.

🚨#BREAKING: Man who took multiple people hostage in a bar in Ede, Netherlands has been taken into custody after a lengthy standoff with police: All people at the bar are freed and The suspects nationality was Eritrean. pic.twitter.com/f4LHab7PDT

