القبلة القسرية: مدرب إسبانيا يعترف بعدم “إدراكه الفوري لحجم” الفضيحة

مدريد: اعترف مدرب المنتخب الإسباني لكرة القدم لويس دي لا فوينتي الثلاثاء بأنه لم يدرك على الفور “حجم” الفضيحة التي تسببت فيها القبلة القسرية للرئيس السابق للاتحاد المحلي للعبة لويس روبياليس على شفتي اللاعبة جيني هيرموسو، مؤكدا أنه “لم يشارك في أي محاولات للتخفيف منها”.

وخلال الاستماع إليه خلال جلسة محاكمة روبياليس كشاهد في القضية، أوضح دي لا فوينتي الذي كان حاضرا في سيدني أثناء تتويج منتخب بلاده للسيدات بطلا للعالم عقب فوزه على نظيره الإنكليزي في المباراة النهائية في مونديال أستراليا في 20 آب/أغسطس 2023، ثم على متن الطائرة خلال عودة اللاعبات والوفد الإسباني إلى البلاد.

وأكد دي لا فوينتي الثلاثاء أمام المحكمة الوطنية في سان فرناندو دي إيناريس قرب مدريد، أنه تم إبلاغه على متن هذه الطائرة بقبلة روبياليس على شفتي هيرموسو، صاحبة الرقم 10 في المنتخب، دون رضاها.

وقال روبياليس في اليوم الثاني من محاكمة روبياليس وثلاثة مسؤولين في الاتحاد المحلي “بعد أكثر من 36 ساعة من دون نوم تقريبًا، ستفهمون أنني كنت متعبًا جدا (…) لم أكن مدركًا لحجم” الفضيحة التي أحدثتها هذه القبلة.

وأضاف المدرب الذي تم تعيينه على رأس الإدارة الفنية للمنتخب خلال ولاية روبياليس (2018-2023) “لم أشارك بأي شكل من الأشكال” في إدارة هذه القضية من قبل الاتحاد، نافيا على وجه الخصوص المشاركة في اجتماع أزمة مع روبياليس ومسؤولين آخرين.

بعد أيام قليلة من اندلاع الفضيحة، تعرض دي لا فوينتي الى انتقادات شديدة واضطر إلى الاعتذار بعد تصفيقه لروبياليس في جمعية عمومية استثنائية للاتحاد، بعد أن رفض الأخير استقالته، وانتقد بشكل خاص “النسوية الزائفة” في الانتقادات الموجهة إليه.

ويخضع الرجل القوي السابق في كرة القدم الإسبانية للمحاكمة منذ الاثنين بتهمة الاعتداء الجنسي والإكراه للضغط على لاعبة كرة القدم للتغطية على الفضيحة.

وطلبت النيابة العامة الحكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف.

خلال جلسة الاستماع، اعترف المسؤول السابق عن الاتصالات في الاتحاد الإسباني بابلو غارسيا كويرفو، بأنه كتب بيانًا نيابة عن جيني هيرموسو بناءً على تصريحات أدلت بها اللاعبة في مقابلة أجريت على شاشة التلفزيون.

وأكد لاحقًا أنه لم يصر على أن تظهر هيرموسو في شريط فيديو مع روبياليس للتخفيف من حدة الفضيحة، مشيرًا إلى أنه وجد أن هدافة المنتخب الإسباني “شخصية قابلة للتأثر والتلاعب (…) (ويمكنها) تغيير روايتها”.

(أ ف ب)