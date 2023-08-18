القدس.. إصابة “خطيرة” لفلسطيني برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي

القدس: أصيب فتى فلسطيني برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، وصفت حالته بأنها “خطيرة” في مدينة القدس الشرقية.

وقالت شرطة الاحتلال في بيان “أطلق مقاتلو شرطة حرس الحدود النار على قاصر يبلغ من العمر 15 عاما، بعد الاشتباه بإلقائه زجاجة حارقة نحوهم”، في حيّ سلوان بالقدس الشرقية.

وزعم البيان أن عناصر شرطة حرس الحدود شعروا بأنّ “حياتهم في خطر”.

وذكر أن المصاب بحالة خطيرة، وقد نقل لتلقي العلاج.

وتشهد بلدة سلوان المحاذية للمسجد الأقصى بمدينة القدس، اشتباكات شبه يومية بين السكان الفلسطينيين وشرطة الاحتلال الإسرائيلي، كما تقوم الأخيرة باعتقالات يومية في صفوف الشبان والقاصرين.

(الأناضول)