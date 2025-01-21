سياسة | عربي | فلسطين

القدس.. إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم شعفاط- (فيديو)

21 - يناير - 2025

حجم الخط
0

القدس المحتلة: أصيب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء، خلال مواجهات عنيفة شهدها مخيم شعفاط للاجئين شمال شرق القدس الشرقية المحتلة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن “طواقمنا تعاملت مع إصابة بالرصاص الحيّ في مخيم شعفاط”.

ونشرت وسائل إعلام مقدسية، مقاطع فيديو تظهر توغل قوات حرس الحدود الإسرائيلي داخل المخيم بأعداد كبيرة.

وقال شهود عيان إن “مواجهات عنيفة اندلعت بين شبان وقوات الاحتلال داخل مخيم شعفاط”.

بدورها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”: “أصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، خلال اقتحامها مخيم شعفاط، شمال شرق القدس المحتلة”.

وذكرت الوكالة نقلا عن مصادر محلية أن: “قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم وجابت شوارعه، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز، والصوت، ما أدى إلى إصابة مواطن بالرصاص الحي، نقل على إثرها إلى أحد مستشفيات القدس”.

وبموازاة الإبادة في قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، لا سيما بعد دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ قبل يومين، ما أسفر عن استشهاد 870 فلسطينيا وإصابة نحو 6 آلاف و700، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، ارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

ودخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ يوم الأحد، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يجري خلالها التفاوض على مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

المخابرات الإسرائيلية تقرر إبعاد وزير شؤون القدس عن الضفة لـ6 أشهر
21 - أبريل - 2025
اليوم عُلّق على خشبة… جمعة/محنة غزة الحزينة
17 - أبريل - 2025
عضو كنيست إسرائيلي يميني يقتحم الأقصى وبن غفير يرحب- (فيديو)
17 - أبريل - 2025
الأردن يرحب بقرار اليونسكو حول القدس القديمة وأسوارها
10 - أبريل - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية