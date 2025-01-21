القدس.. إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم شعفاط- (فيديو)

القدس المحتلة: أصيب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء، خلال مواجهات عنيفة شهدها مخيم شعفاط للاجئين شمال شرق القدس الشرقية المحتلة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن “طواقمنا تعاملت مع إصابة بالرصاص الحيّ في مخيم شعفاط”.

ونشرت وسائل إعلام مقدسية، مقاطع فيديو تظهر توغل قوات حرس الحدود الإسرائيلي داخل المخيم بأعداد كبيرة.

عاجل | نقل إصابة جديدة برصاص الاحتلال خلال المواجهات داخل مخيم شعفاط في القدس المحتلة. pic.twitter.com/C002sNIkXM — القسطل الإخباري (@AlQastalps) January 21, 2025

وقال شهود عيان إن “مواجهات عنيفة اندلعت بين شبان وقوات الاحتلال داخل مخيم شعفاط”.

بدورها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”: “أصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، خلال اقتحامها مخيم شعفاط، شمال شرق القدس المحتلة”.

وذكرت الوكالة نقلا عن مصادر محلية أن: “قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم وجابت شوارعه، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز، والصوت، ما أدى إلى إصابة مواطن بالرصاص الحي، نقل على إثرها إلى أحد مستشفيات القدس”.

وبموازاة الإبادة في قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، لا سيما بعد دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ قبل يومين، ما أسفر عن استشهاد 870 فلسطينيا وإصابة نحو 6 آلاف و700، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، ارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

ودخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ يوم الأحد، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يجري خلالها التفاوض على مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

(الأناضول)