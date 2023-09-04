القدس.. الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على فتاة فلسطينية ويعتقلها بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن- (فيديوهات)

القدس : اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، فتاة فلسطينية عقب إطلاق النار عليها قرب باب حطة في القدس المحتلة بزعم محاولاتها تنفيذ عملية طعن.

وفي أعقاب الاعتقال، اشتبك العديد من المصلين الفلسطينيين في الحرم القدسي مع قوات الاحتلال، وفقا لتقارير فلسطينية.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أغلقت أبواب المسجد الأقصى والبلدة القديمة بعد الحادث.

وجراء المداهمات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، استشهد منذ مطلع العام الجاري، نحو 175 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة والقدس الشرقية، بما يتجاوز العدد الكلي للفلسطينيين الذين استشهدوا العام الماضي كله (155)، في أكبر حصيلة مسجلة منذ عام 2005.

(وكالات)