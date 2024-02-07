“القدس العربي” تؤكد ما ورد في حوار القيادية في حركة الشعب ليلى الحداد حول قضية تايوان

تونس- “القدس العربي”: تؤكد “القدس العربي” صحة التصريحات التي نشرتها نقلا عن القيادية في حركة الشعب التونسية، ليلى الحداد، والتي تحدثت فيها عن طلب الحركة من الصين دعم القضية الفلسطينية مقابل طلب بكين من الحركة الاعتراف بتايوان كجزء من الصين.

وبعد “نفي” الحداد تطرقها إلى قضية تايوان، وحديثها بشكل غير مباشر عن قيام الصحيفة بـ”تحريف” تصريحاتها، بعد ما سمته “سوء فهم” دفع الصحيفة إلى “تصحيح” المقال، تؤكد “القدس العربي” أنها تمتلك تسجيلا صوتيا يؤكد صحة ما تم نشره.

وخلال النسخة الأصلية من الحوار قالت الحداد في حوار خاص مع “القدس العربي”: “في كل حواراتنا مع الحزب الشيوعي الصيني تطرقنا الى القضية الفلسطينية واعتبرنا أن الصين يجب أن تكون داعمة للشعب الفلسطيني باعتبار أن الانتهاكات تجاه أهلنا في غزة والضفة الغربية والمسجد الأقصى هي انتهاكات جسيمة وضد العدالة من قبل الكيان الصهيوني الغاصب والذي يحتل الأراضي الفلسطينية. والصين تطالب في المقابل بدعم حقها في تايوان التي تعتبرها جزء لا يتجزأ منها”.

وأوضحت أكثر بقولها “تم سؤالنا في حركة الشعب هل نعتقد أن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين أم مقاطعة منفصلة، ونحن في المقابل قلنا إنه يجب أن تكون الصين أكثر جرأة وواقعية لدعم القضية الفلسطينية وخاصة في ظل تصاعد الانتهاكات في غزة والضفة، فنحن نعتبر القضية الفلسطينية قضية محورية أساسية لحزبنا ونطلب من أصدقائنا أن يكونوا إلى جانب هذه القضية الإنسانية والكونية. والصين أكدت أنها إلى جانب فلسطين، ولكن نحن طالبناها أن تعبر عن دعمها للقضية الفلسطينية باعتبارها إحدى الدول القوية ولها نفوذ كبير في مجلس الأمن الدولي، ووعدت بأنها ستقوم بذلك”.

وبعد نشر الحوار بعدة ساعات، تواصلت الحداد مع مراسل “القدس العربي” في تونس وطلبت منه تعديل نص الحوار، مشيرة إلى أن الإشارة إلى الجانب الصيني اعترض على التطرق لموضوع تايوان، وبناء على طلب الحداد تم تعديل الحوار بإزالة الإشارة لموضوع تايوان.

ولكن الصحيفة فوجئت لاحقا بتدوينة نشرتها الحداد على حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، بدت وكأنها تشكك بمصداقية “القدس العربي”.

وتؤكد الصحيفة أنها ستنشر لاحقا “تسجيلا صوتيا” يؤكد تطرق الحداد لموضوع تايوان خلال الحوار.