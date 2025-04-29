«القدس العربي» تدخل جرمانا وسط طوقين أمنيين وبعد اشتباكات عنيفة

دمشق ـ «القدس العربي»: وسط حالة من التوتر والاحتقان الشديدين، خرجت 25 حافلة تقل أهالي من مدينة جرمانا إلى محافظة السويداء بينهم مدنيون وطلاب، فيما فرضت قوات الأمن العام، أمس الثلاثاء، طوقا أمنيا مشددا على المدينة ذات الغالبية الدرزية، بعد ليلة من المواجهات العنيفة التي دارت بين فصائل محلية نُظمت مؤخرا من أبناء المدينة، ومجموعات مسلحة مضادة، بعد مقطع صوتي مسيء إلى النبي محمد، ومنسوب إلى قيادي درزي، وانتهى الأمر بمواجهات أسفرت عن مقتل 13 شخصا، بينهم 6 من عناصر قوات الأمن العام التي تدخلت لفض الاشتباكات.

على مدخل مدينة جرمانا، رصدت «القدس العربي» سيارات ومركبات عسكرية وأمنية مكثفة، بينما تنتشر قوات الأمن العام، ويمتد انتشارها على امتداد محيط المدينة كاملا، والأوتوستراد على طريق المطار، وصولا إلى المتحلق الجنوبي في مدينة دمشق، مشكلة بذلك طوقا أمنيا محكما على محيط جرمانا.

وعلى بعد أقل من 100 متر من الطوق الأمني والعسكري التابع لقوات الأمن والجيش، في اتجاه داخل المدينة، عزلت مجموعات مسلحة، شكلها أبناء الطائفة الدرزية، مدينة جرمانا عن محطيها، حيث تفرض هذه المجموعات بدورها طوقا عسكريا آخر، يمنع الدخول إلى مدينة جرمانا، باستثاء سكانها. ووسط هذا التوتر، رصدت «القدس العربي» خروج 25 حافة من مدينة جرمانا، تقل أكثر من 1500 مدني بينهم موظفون وطلاب جامعات إلى محافظة السويداء، بينما خرج عشرات المدنيين سيرا على الأقدام إلى جهات متفرقة من أرياف دمشق، وحسب شهادات أهلية فإن «من بقي داخل المحافظة معظمهم من المسلحين». وما بين الحزامين العسكريين، وتحت الجسر المؤدي إلى مدخل المدينة، التقت «القدس العربي» بمسؤول القوى التنفيذية لدى قوات الأمن العام في جرمانا، حيث أكد المسؤول الأمني أن انتشار قواته في محيط مدينة جرمانا جاء بعد أحداث شغب، حيث «تأخذ قوات الأمن العام على عاتقها مسؤولية فضّ الاشتباك والتهدئة بين المجموعات المتعدّدة لمكافحة التمرد والذي أسفر عن مقتل 6 من قوات الأمن العام».

جلسات تفاوضية

وقال: بعد المواجهات العنيفة التي اندلعت على خليفة التحريض الطائفي ومحاولة قوات الأمن منع حدوث انتهاكات أو تعد من قبل أي جهة كانت، شهد يوم الثلاثاء جلسات تفاوضية مطولة بين وجهاء ومشايخ الطائفة الدرزية في مدينة جرمانا، وقيادات عسكرية وأمنية من جهاز الأمن وقوات الجيش، انتهت بالتوصل لاتفاق يقضي بخروج المدنيين من مدينة جرمانا، حيث خرجت 25 حافلة إلى محافظة السويداء، بينما خرج العشرات من الأهالي سيرا على الأقدام أو عبر السيارات الخاصة أو سيارات الأجرة إلى البلدات المحيطة في صحنايا والجديدة وغيرها.

خروج 25 حافلة إلى أرياف دمشق والسويداء… حركة شبه طبيعية للأهالي

وشرح المسؤول الأمني أسباب التوتر، حيث قال: إن شخصا يدعى مروان كيوان من سكان جرمانا، نشر تسجيلا صوتيا وهو يشتم الرسول، ما دفع مجموعات من سكان المدينة وخارجها، إلى محاولة إثارة أعمال شغب وعنف، حيث أطلق أفراد المجموعة النار داخل المدينة، وعندما تدخلت قوات الأمن لفض الاشتباكات، قضى 6 منهم، ثم ما لبث أن تحول الأمر إلى مواجهات مسلحة استخدمت فيها أسلحة خفيفة ومتوسطة أسفرت عن قتلى وجرحى». ولفت المتحدث إلى مقاطع مرئية تداولها رواد وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر فيها مسلحون داخل مدينة جرمانا، وهم يجرون جثة أحد عناصر قوات الأمن في شوارع المدينة، بينما يسيل الدم من رأسه.

وقال، بناء على ما تعهدت به وزارة الداخلية السورية بخصوص حفظ الأمن، فإن قواتنا تعمل على حماية الأهالي والحفاظ على السلم المجتمعي. وحسب شهادات أهلية لـ «القدس العربي» فإن المواجهات التي بدأت نتيجة تحريض طائفي، أسفرت عن مقتل 6 من المجموعات المسلحة من أبناء مدينة جرمانا، كما قتل 6 من قوات الأمن العام، ولاحقا ارتفعت الحصيلة إلى 13 قتيلا، فضلا عن جرح أكثر من 15 آخرين من الطرفين.

الاعتداء على مراسل صحافي

ووثقت «القدس العربي» طوال ساعات النهار، حركة شبه طبيعية للأهالي والمركبات المدنية، حيث تخضع هذه المركبات للتفتيش من قبل جهاز الأمن، وقوات الجيش، وسط حالة من الترقب والخوف مما ستؤول إليه الأمور، بينما تمنع المجموعات المحلية دخول أي شخص غريب إلى مدينة جرمانا.

وفي الأثناء وثقت «القدس العربي» خلال التقدم في اتجاه الحاجز الذي أقامته المجموعات المسلحة من أبناء مدينة جرمانا، الاعتداء على بعض الإعلاميين والصحافيين، حيث قال مراسل شبكة «الفرات بوست» عمر خزام لـ «القدس العربي» إن عناصر المجموعات المسلحة قد استدرجوه واعتدوا عليه، واستحوذوا على معداته من ضمنها الكاميرا والمايك وهاتفه الجوال، بينما لاذ هو بالفرار.