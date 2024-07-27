“القدس العربي” ترصد تدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى ميدانيا في دير البلح

غزة- “القدس العربي”: استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح السبت، المستشفى الميداني داخل مدرسة خديجة شمال غربي مدينة دير البلح مما أدى لاستشهاد 30 فلسطينيا وإصابة 100 بجراحٍ مختلفة؛ ولم يكتف الاحتلال بالقصف الأول الذي نفذ فيه مجزرة بحق المدنيين الذين جاءوا لتلقي العلاج، فحذر المتواجدين لمسح كافة ملامح المدرسة باستهداف ثان وثالث.

تغطية صحفية: طيران الاحتلال يستهدف بوابة مدرسة خديجة شمال غرب دير البلح وسط القطاع. pic.twitter.com/ZYyxkH9yLS — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 27, 2024

اللحظات الأولى لمجزرة مدرسة خديجة التي تأوي آلاف النازحين! pic.twitter.com/LszF5p69aH — هدى نعيم Huda Naim (@HuDa_NaIm92) July 27, 2024

يروي أبو محمد سيف (58 عاما) لـ”القدس العربي”: “كنا في أمان الله فجأة استهدف الجيش الإسرائيلي المستشفى الميداني داخل مدرسة خديجة بدون إنذار، وأصيب الكثيرون، واستشهد الناس الذين جاءوا لتلقي العلاج، وبعد 15 دقيقة استهدفوا المبنى مرة ثانية وثالثة، كان هناك شهداء من الأطفال والنساء، لقد أخرجت من بيت جاري سيدة وطفلها الذي لم يتجاوز عمره العام وكان قد أصيب بشظية في رأسه تركت فتحة بحجم قبضة اليد”.

وأضاف سيف، الذي يسكن في البيت المقابل للمكان المستهدف، “معظم من استشهد كان من النساء والأطفال وأسوأ ما بالأمر أن المستشفى كان معروفا لدى الصليب الأحمر، وكانت تحول عليه الإصابات والحالات من مستشفى شهداء الأقصى للمتابعة”.

وأوضح سيف أنه تنقل داخل الأماكن المستهدفة في المدرسة، وشاهد طفلة قد سقط عليها صاروخ ولم ينفجر الأمر الذي أدى لشق جسدها لنصفين؛ مستنكراً أيّ شرح أو قول لما شاهده “لساني يعجز عن التعبير سيدة أنجبت جنينها وعادت لبيتها اليوم السيدة استشهدت وجنينها تبخر ولا نعرف أين هو وكيف اختفى”.

بعد قصف مدرسة النازحين أطفال شهداء ارتقوا في المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بعد قصف مدرسة خديجة التي تؤوي نازحين في دير البلح. pic.twitter.com/YLI2Redehs — Osama Dmour (@OsamaDmour5) July 27, 2024

من جهته قال بلال التوم (20 عاما) الذي كان في أحد فصول المدرسة لـ”القدس العربي”: “أنا نازح للمرة الخامسة في مركز إيواء خديجة، وكنت داخل الصف الذي نعيش فيه عندما قصفوا المستشفى الميداني داخل المدرسة بدون سابق إنذار، ومن ثم حذرونا ليتم تدميره بشكل، وعند الاستهداف الأول أخرجوا تقريباً 30 شهيدا، وحتى المصابين كانت إصاباتهم صعبة جداً وخطيرة جداً وأستبعد أن يتم إنقاذهم جميعاً”.

وأضاف التوم “قصفوا الطابق الأول وغرفة الأمن والطابق الثالث من المدرسة الذي اشتعل بشكل كامل، وأغلب الشهداء كانوا من النساء والأطفال، أما الرجال الذين استشهدوا فهم متطوعون يعملون كأمن لتنظيم العمل في المستشفى الميداني، والمكان المستهدف هو مركز إيواء لمصابين وأقسام لعلاج المرضى”.

وذكر التوم أن أبشع ما شاهده في استهداف مركز إيوائه هو “جثامين أصدقائي، فأنا خرجت مسرعاً للمكان للاطمئنان عليهم وبالفعل وجدتهم أشلاء في المكان”؛ مضيفاً “اليوم خسرنا كل ما نملك، لقد حذرونا لإخلاء المدرسة ليتم تدميرها بشكل تام، وقبل أن نتمكن من أن نخرج أمتعتنا، أجبرنا على النجاة بأنفسنا وخسرنا كل ما نملك في ظل ظروف اقتصادية صعبة نعيشها في الحرب”.

مشاهد مروعة.. اللحظات الأولى لمجزرة الاحتلال بقصف مدرسة تؤوي نازحين في دير البلح. pic.twitter.com/dQ3OzwppZ7 — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) July 27, 2024

أما مصطفى مهرة فقال “أنا نازح في الكلية التقنية التي تقع على أول الطريق المؤدي لمدرسة خديجة وعندما حدث القصف خرجت مسرعاً لأطمئن على شقيقي الذي يعيش في المدرسة وعندما وصلت للمكان شاهدت أطفالا رؤوسهم وأرجلهم مقطعة، وخرجت أنا وشقيقي لمساعدة المسعفين في إجلاء الجرحى، ولكن خلال فترة إجلاء المصابين أخطر جيش الاحتلال المواطنين الموجودين بالمكان بضرورة خروجهم منه لأنه سيتم تدمير المدرسة بشكل كامل”.

وأضاف “بعد عشر دقائق من الاتصال تم استهداف المدرسة للمرة الثانية، ومن ثم مرة ثالثة، وأذكر جيداً أنني عندما كنت داخل المكان ما كان يتواجد هو أدوية ومعدات إسعافات أولية”، مشيراً إلى أنه شاهد الكثير من الأطفال عبارة عن أشلاء، ونساء وشيوخ، ومصابين كانوا جاءوا للعلاج، مضيفاً “وشاهدت رجلا مصابا كانت ساقه بها بلاتين وكان قد جاء للعلاج، ولكن خلال القصف قطع رأسه عن جسده؛ وسيدة أخرى تبحث عن مولودها الذي فقدته خلال القصف، وكانت تصرخ دون وعي أين ذهب مولودي طار من يدي”.

أما إسلام السحار (15 عاما) فقال “أنا خرجت من المدرسة وكنت متواجدا في الكلية الجامعية للعلوم التقنية وقفت لحظة الاستهداف الثالث للمدرسة في الطريق أترقب ماذا سيحل بالمكان وعندما قُصف المكان أصبت في كتفي نتيجة شظية طارت من هناك”، مشيراً إلى أنه بخير برغم ما بدى عليه من إرهاق وألم.

من جهته، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن “جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة بقصفه مستشفى ميدانيا في مدرسة خديجة بالمحافظة الوسطى مما أدى لارتقاء عشرات الشهداء والجرحى”. وأضاف: “أن الطائرات الحربية المقاتلة قصفت المستشفى الميداني بثلاثة صواريخ”.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان صحافي، الغارة الإسرائيلية، مشيراً إلى “أنها تأتي في ظل إسقاطه (الاحتلال) للمنظومة الصحية وتدمير وإحراق المستشفيات وإخراجها عن الخدمة، وفي ظل الضغط الهائل على الطواقم الطبية وما تبقى من غرف العمليات الجراحية”، وفقاً للبيان.

ودمرت إسرائيل في حربها المستمرة على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أكثر من 34 مستشفى ومركزاً صحياً، كما دمرت 131 سيارة إسعاف، واستشهد نحو 500 من العاملين في القطاع الطبي الفلسطيني في غزة.