“القدس العربي” تروي حكايات العودة المريرة للنازحين.. الغبار يعلو وجوههم وحملوا أطفالهم والأمتعة تحت قيظ الشمس

غزة – “القدس العربي”:

بأوضاع صحية صعبة وملابس مهترئة ووجوه اعتلاها غبار القصف والتعب، عاد سكان المناطق التي انسحب منها جيش الاحتلال في مدينة غزة، للإقامة بها من جديد رغم تدمير معظم مناحي الحياة هناك وبالأخص المنازل والطرقات، بعد أن تقطعت بهم السبل خلال الأيام الماضية، وبعد أن أصبحت كل الأماكن في هذه المدينة غير آمنة بفعل الغارات الإسرائيلية والتوغل البري.

رحلة العودة المريرة

وسار مواطنون وأسرهم في مجموعات عائدين إلى حي الرمال وأطراف حي تل الهوا والصناعة، يتفقدون حجم الدمار الذي خلفته قوات الاحتلال التي انسحبت صبيحة الجمعة من تلك الأماكن، وتراجعت لتتمركز في المناطق الغربية الجنوبية، وهي تطلق النار والقذائف.

وكما كل المرات السابقة حمل هؤلاء ما استطاعوا من أمتعة وما توفر من أطعمة بكميات قليلة، لتساعدهم على العيش في الأيام القادمة، وساروا بين المنازل والطرقات المدمرة للوصول إلى الأماكن التي كانوا يقطنوها قبل العملية الأخيرة.

وأكد أحد سكان منطقة الصناعة وهي منطقة تقع بين حيي تل الهوا والصبرة، أن حجم الدمار الذي خلفته قوات الاحتلال كان كبيرا جدا، وأنه فاق ما كان خلال الاجتياح السابق.

وقال هذا الرجل ويدعى أبو محمد رمضان لـ “القدس العربي” إنه كغيره من الجيران بعد وصوله إلى مكان سكنه الذي دمر بالكامل، لا يعرف كيف سيتدبر أمره، لافتا إلى أنه سيعمل على البحث عن منزل في مكان قريب من تلك المنازل التي تركها سكانها ونزحوا إلى الجنوب للإقامة فيه، وقال إنه سيتريث قليلا في إعادة أسرته التي تقيم في مركز إيواء مزدحم حاليا شمال مدينة غزة، تحسبا من عودة التوغل البري من جديد، خاصة وأن الدبابات الإسرائيلية تراجعت لتقف على أعتاب الحي.

وعن رحلة نزوحه الأخيرة، قال إنها حدثت بشكل مفاجئ بعد أن شاهدوا الدبابات وهي تحاصر مناطق سكنهم، وتحدث عن رحلة نزوح مخيفة، تعرضوا خلالها لإطلاق نار من الطيران المسير، ولتساقط قذائف المدفعية على مقربة منهم، وقال “هناك مشاهد لا يمكن أن أنساها حصلت في هذه المرة”.

إلى ذلك فقد تواصلت عودة سكان الحي الذين نزحوا طول الفترة الماضية إلى أماكن في وسط وغرب مدينة غزة، للسكن على الأطلال، خاصة وأن أماكن نزوحهم السابقة التي لجأوا إليها تتعرض في هذا الوقت لهجوم بري عنيف من قبل جيش الاحتلال.

وحسب أحد سكان الحي، الذين نزحوا سابقا إلى وسط القطاع، وفضل عدم ذكر اسمه، فقد أشار إلى أنه تواصل مع أقارب له من الحي، وأبلغوه بسقوط أكثر من ثلاثة من أفراد عائلته، لافتا إلى أن جميع جثثهم تحللت، وقد جرى التعرف عليهم بصعوبة، لافتا إلى أن هناك آخرين من العائلة ما زالوا مفقودين في الحي، ولم يجر الوصول إليهم.

تحت أشعة الشمس

وشوهد مواطنون جدد، رجال ونساء وأطفال، وهم يحملون على ظهورهم بعض الأمتعة التي نزحوا بها، ليستخدموها في حياتهم المريرة بعد التدمير الكبير.

وسارت كثير من الأسر مسافة تزيد عن الأربعة كيلو مترات سيرا على الأقدام وهي تحمل أمتعتها وأطفالها تحت حرارة الشمس الحارقة في هذا الوقت، واكتست طبقات من الغبار الذي يملأ شوارع الحي وجوه العائدين للحي، وقال محمد حسنين أحد سكان الحي العائدين لـ”القدس العربي”، إنه بحث عن مصدر لغسل وجهه وتبريد حرارة الأطفال من الجو الحار بعد وصوله مكان سكنه دون أن يجد، لافتا إلى أن خطوط المياه معطلة بالكامل، فيما لا يوجد في المكان بئر قريب لجلب الماء منه.

وأبدى هذا الرجل الذي عاد مع أسرته للسكن من جديد في الشجاعية، أنه صدم من هول ما شاهد من دمار وخراب كبيرين، لافتا إلى أنه لا يوجد منزل إلا وتعرض للتدمير سواء بشكل كلي او جزئي.

وحسب شهود من الحي، فإن الكثير منهم لم يتعرفوا على أماكن تواجد منازلهم، لافتين إلى أن تلك المربعات السكنية دمرت بالكامل، من خلال تفجيرها وتسويتها بالأرض.

وأشاروا إلى أنه لم يعد هناك مربع لم يتعرض بالكامل أو العديد من منازله للتدمير الكلي أو الجزئي البليغ، حيث عمد جيش الاحتلال خلال فترة التوغل إلى حرق الكثير من المنازل.

شح الطعام والماء

ويواجه سكان الحي نقصا حادا في الطعام، حيث لم توزع عليهم منذ فترة طويلة أي امدادات من قبل المنظمات الدولية.

وزادت الأوضاع المعيشية للسكان، بعد الإعلان عن توقفت محطات تحلية المياه التي تزود محافظتي غزة والشمال عن العمل بسبب نفاد الوقود.

وحسب مصادر محلية فإن المحطات التي تقوم بتحلية المياه، توقفت عن العمل بشكل كامل، ما ضاعف من معاناة المواطنين، الذين يجدون بصعوبة مياها صالحة للشرب، وهو أمر من شانه ينشر المرض في صفوفهم.

وقال أبو أحمد أبو العطا، أحد سكان الحي لـ”القدس العربي”، إن الأوضاع زادت صعوبة بعد الاجتياح الأخير، وأكد وهو يتحدث عن مأساة الحي، أن روائح تحلل الجثث تنتشر في كل أنحاء الحي، وأن الوضع هناك صعب جدا، حيث مسحت الكثير من المربعات السكنية، موضحا أنهم يجاورون في سكنهم الجديد جثث الضحايا التي لا تزال تحت ركام المنازل المدمرة.

واشار أيضا إلى أن جنود الاحتلال أتلقوا وسرقوا ما وجدوه في منازل المواطنين من طعام أو شراب، حيث يتدبر في هذا الوقت السكان أمورهم بأقل الإمكانيات، وبات الاعتماد بشكل أكبر على الخبز مع قليل من المعلبات المخزنة، موضحا أن علامات التعب والهزل بدت واضحة على جميع السكان من أطفال وكبار في السن وحتى الشبان، بسبب سوء التغذية.

ويقول هذا الرجل إنه لم يعد هناك أي نباتات في الأرض في موسم الصيف، كتلك التي كانت في فصلي الشتاء والربيع، ويقصد “الخبيزة” لطهيها وأكلها كوجبة رئيسية، لافتا أيضا إلى أن زوجته تحاول ابتكار أطعمة مما يتوفر من بقوليات بحوزتهم.

ولم يخف هذا الرجل خشيته كباقي سكان الحي من عودة العملية العسكرية البرية بشكل مفاجئ، على غرار المرة السابقة، في ظل استمرار الغارات على الحي وعلى المناطق القريبة منه.