“القدس العربي” تسأل المتحدث الرسمي للأمم المتحدة: هل بيان غوتيريش حول 7 أكتوبر متوازن؟

الأمم المتحدة- “القدس العربي”: أصدر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بيانا بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لأحداث السابع من أكتوبر ركز فيه على الرواية الإسرائيلية.

وجاء في سؤال لـ “القدس العربي” حول البيان الذي صدر يوم 6 أكتوبر “قرأت بيان الأمين العام مراراً وتكراراً ووجدته غير متوازن. لم يذكر معاناة الشعب الفلسطيني وضحاياه، ولم يذكر الدمار. ولم يذكر الهجمات على المستشفيات. ولم يذكر عدد موظفي الأمم المتحدة الذين قتلوا. ولم يذكر 70% من بيوت غزة التي دمرت. فهل هذا بيان متوازن صادر عن أعلى سلطة أخلاقية في العالم وما يمثله الأمين العام؟”، قال ستيفان دوجريك: “حسناً، كان هذا بيانا من الأمين العام، والذي أذكركم أنه قبل حوالي أسبوع، أعلنته حكومة إسرائيل “شخصاً غير مرغوب فيه”. كان البيان رسالة يوم السابع من أكتوبر، عن السابع من أكتوبر، عن الهجمات الإرهابية، عن أولئك الذين عانوا كثيراً، والذين قتلوا، وعن الرهائن. كما يشير إلى العنف الأشد الذي شهدناه بعد السابع من أكتوبر في لبنان وإسرائيل”.

وأضاف دوجريك عند اعتراض “القدس العربي” على عزل السابع من أكتوبر عما قبله وعما بعده، قال: “ما قاله لا ينفي بأي حال من الأحوال أو يتجاهل ما قاله الأمين العام منذ السابع من أكتوبر، متحدثًا عن الشعب الفلسطيني، متحدثًا عن لبنان. كانت الرسالة أمس رسالة في الوقت المناسب تشير إلى الهجمات الإرهابية المروعة التي شنتها حماس. هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن الأمين العام قد غير رأيه بشأن كل ما حدث. وأنا أفهم أن الناس لديهم وجهات نظر مختلفة، لكن الناس بحاجة إلى النظر في نص ما قاله الأمين العام ثم إصدار حكمك الخاص. ولكن الحكم على الأمين العام، لسبب واحد فقط، لم يقل في تاريخ محدد، أعتقد أن هذا ليس هو الطريق الصحيح”.

وأثارت “القدس العربي” قضية تصريحات الأمين العام يوم 24 أكتوبر 2023، حينما قال في اجتماع وزاري بمجلس الأمن “إن السابع من أكتوبر لم يأت من فراغ”. وسألت “القدس العربي” المتحدث دوجريك ” نعرف أنه تعرض للهجوم بسبب هذا التصريح، لكنه لم يكرره قط. في هذه المناسبة، تحدث فقط عن السابع من أكتوبر، دون ذكر السياق، ودون ذكر الاحتلال، والهجمات الاستيطانية على المسجد الأقصى في القدس، ولا الحصار على غزة لمدة 17 عامًا يجعل الأمر كما لو كان السابع من أكتوبر حدثا مستقلا في ذاته”، قال المتحدث: “أنت وأنا يمكن أن نختلف، ولن تكتب البيان بالطريقة التي قرأه بها الأمين العام. أعتقد أن البيان، إذا نظرت إليه، يتحدث عما حدث والمعاناة منذ السابع من أكتوبر. إنه متمسك بالبيان الذي ألقاه بمناسبة هذا اليوم كما هو متمسك بكل ما قاله من قبل”.

وتابعت “القدس العربي” في المؤتمر الصحافي، وسألت المتحدث الرسمي، الذي توقف منذ زمن عن ذكر عدد الضحايا الفلسطينيين، “أسألك هذا السؤال دائماً. هل تعلم أن 51 فلسطينياً قتلوا في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وخاصة في مخيم جباليا للاجئين؟”، فقال دوجريك: “نعم، نحن على علم بذلك ونذكر بانتظام عدد الضحايا”. وعلقت “القدس العربي” “إنني أنتظر إحاطة واحدة تذكر فيها عدد الضحايا من الفلسطينيين. ألم أقل من قبل لقد أصبح قتل الفلسطينيين ليس خبرا”.