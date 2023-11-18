“القدس العربي” تسأل متحدث الأمم المتحدة: هل تستحق إسرائيل أن تبقى عضوا في المنظمة؟

الأمم المتحدة- “القدس العربي”: في مؤتمره الصحافي اليومي، أمس الجمعة، تهرب ستيفان دوجريك، المتحدث الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة، من الرد الواضح والصريح على سؤال “القدس العربي” حول أهلية إسرائيل أن تكون عضوا عاديا في الأمم المتحدة، بسبب انتهاكاتها للقانون الدولي وارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، قائلا: “كل دولة عضو في هذه المنظمة لها نفس الحقوق ونفس المسؤوليات، وهذه المسؤوليات هي دعم القانون الدولي، ودعم جميع الالتزامات التي وقعت عليها 193 دولة. وهذا ما نتوقعه ونأمله من كل دولة عضو في هذه المنظمة”.

وحول ما جرى في مستشفى الشفاء في غزة وتحوله إلى منطقة حرب، وفيه نحو 7000 بين جريح وموظف وطبيب، “هل لديكم أي تعليق”؟ أجاب المتحدث الرسمي: “نحن نرى كل ما ترونه ما يخرج من مستشفى الشفاء وما يدخل فيه. أعتقد أنني كنت واضحا جدًا بالأمس في اللغة التي استخدمتها. واللغة التي استخدمتها بالأمس تنطبق اليوم، وهي أن المستشفيات بحاجة إلى الحماية. لا يمكن استخدام المستشفيات للقتال. ولذلك أخشى أن أكرر كلامي كل يوم، ولكن أعتقد أن ما قلته بالأمس ينطبق بشدة اليوم”.

وفي رده على سؤال لـ”القدس العربي” حول استهداف المستشفى الأردني الميداني في غزة أيضا، قال دوجريك “المستشفى الإندونيسي، المستشفى الأردني، المستشفيات الفلسطينية، جميع المستشفيات تستحق الحماية ولا يمكن استخدامها للقتال. نقطة”.

ستيفان دوجريك: جميع المستشفيات تستحق الحماية ولا يمكن استخدامها للقتال

وفيما يتعلق بتصريحات أطلقها مسؤولان إسرائيليان كبيران عن طرد الفلسطينيين نهائياً وتحويلهم إلى لاجئين في أوروبا أو كندا، وهما داني دانون وبتسائليل سموتريتش، قال دوجريك، “نحن، بالطبع، نقف ضد الطرد القسري للفلسطينيين. هذا واضح. وهذا كان موقفنا منذ البداية. لذا فهو ليس كذلك… إنه بالطبع شيء نقف ضده بحزم”.

وتابعت “القدس العربي” سائلة حول موقف المتحدث الرسمي من اقتحام مستشفى الشفاء: “لقد لاحظنا أنك حاولت تجنب استخدام كلمة إدانة عندما يتعلق الأمر باقتحام مستشفى الشفاء لذا فإنك ترى أن غزو المستشفيات لا يتطلب في الواقع مصطلح الإدانة. ولكن أيضًا، نزل الإسرائيليون إلى الطابق السفلي، ووجدوا مخزنًا للإمدادات الطبية، فدمروه. فإذا كان لديهم دليل على أن حماس تستخدم هذا المستشفى، فهل تعتقدون أنهم سينتظرون حتى الآن حتى يظهروه للعالم؟ رد المتحدث الرسمي: “أنا أتفهم مشاعرك، ولكن من الواضح أنه سؤال لا أستطيع الإجابة عليه”.

من جهة أخرى، قدم رؤساء الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، إحاطات حول الأوضاع الإنسانية التي يعيشها سكان غزة على ضوء الحرب الشاملة التي تشنها القوات الإسرائيلية. وقد أطلع مارتن غريفيثس، منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، الدول الأعضاء على الوضع في غزة، وقال إنها بلا شك أزمة إنسانية لا تطاق ولا يمكن أن تستمر بأي حال من الأحوال. وقال: “إنه في كثير من النواحي، يبدو أن القانون الإنساني الدولي قد انقلب رأساً على عقب”.

مارتن غريفيثس: يبدو أن القانون الإنساني الدولي قد انقلب رأساً على عقب

كما أطلعت ناتالي بوكلي، نائبة المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، (أونروا)، الدول الأعضاء على الأوضاع في غزة، قائلة إن الأونروا تركز على تحسين القدرة الحالية للإيواء، لكنها حذرت من أنه ببساطة لا يوجد ما يكفي من الغذاء والماء والوقود لاستدامة الحياة في مخيمات غزة. وقالت: “إن عمل الوكالة أصبح مهمة مستحيلة”. وقد أعلنت الأونروا أنها، بسبب قطع الاتصالات ونقص الوقود، لن تكون هناك أي عملية مساعدات عبر الحدود في معبر رفح اليوم، لأنه سيكون من المستحيل إدارة أو تنسيق قوافل المساعدات الإنسانية.

من جانبه، قال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن الاحتياجات الصحية لسكان غزة تتزايد باستمرار، والنظام الصحي على وشك الانهيار.

كما قدم فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، إحاطة إعلامية. وقال إن مكتبه قام بتوسيع نطاق مشاركته، مشددًا على أهمية الوصول الكامل إلى إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك جميع أنحاء غزة، لمكتب حقوق الإنسان، لضمان قدرته على إجراء عمليات رصد وتوثيق مستقلة وتنسيق الحماية دون عائق.

وقدم رؤساء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واليونيسف (منظمة الأمم المتحدة للطفولة)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إحاطات مماثلة للأضاع الكارثية لكل قطاعات السكان في غزة بلا استثناء. وبين المتدخلون أن شاحنات المساعدات لم تكن قد دخلت عبر معبر رفح. وذلك بسبب تراكم المساعدات عن الأيام السابقة والتي لم يتم نقلها بدون وقود.

استخدمت الأونروا الوقود الذي قدمته في 15 تشرين الثاني/نوفمبر لتشغيل الشاحنات والرافعات الشوكية لإنهاء الأعمال المتراكمة، إلا أن الوقود نفد مرة أخرى. كما توقفت خدمات الاتصالات في غزة، بعد ظهر الخميس، بعد أن أعلنت الشركات الموردة عن نفاد الوقود المستخدم لتشغيل المولدات. وحذرت الوكالات الإنسانية والمستجيبون الأوائل من أن انقطاع التيار الكهربائي يعرض سلامة المدنيين وتوفير المساعدة المنقذة للحياة للخطر.